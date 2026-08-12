دينية النواب: الشباب قوة الحاضر وصنّاع المستقبل وتنظيم حملات بالتعاون مع الوطنية للتدريب

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن الشباب يمثلون القوة الحقيقية للحاضر وصنّاع المستقبل، مشددًا على أن الدولة المصرية تمتلك ثروة بشرية كبيرة من الشباب القادرين على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأعلن المحمدي، تنظيم عدد من حملات توعية تستهدف الشباب لتعريفهم بأهمية التواصل مع الأكاديمية وطرح رؤاهم وأفكارهم والاستفادة من البرامج والأنشطة التي تساعدهم على تطوير قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في العمل العام، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال الدكتور طارق المحمدي، في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن الاحتفال بهذه المناسبة لا يجب أن يقتصر على الاحتفاء بعمر أو مرحلة زمنية، وإنما يجب أن يكون مناسبة للتأكيد على أهمية دور الشباب في صناعة القرار والمشاركة المجتمعية وطرح الأفكار والرؤى التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التواصل المباشر مع الشباب، والاستماع إلى أفكارهم وطموحاتهم.

وأشار المحمدي، إلى أن تمكين الشباب يبدأ بإتاحة المساحات المناسبة أمامهم للتعبير عن أفكارهم والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكدًا أن الشباب ليسوا مجرد جيل ينتظر المستقبل، بل هم جزء أساسي من الحاضر وشريك رئيسي في بناء المستقبل.

وأضاف المحمدي، أن مصر تعوّل على وعي شبابها وقدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص، داعيًا الشباب إلى التمسك بالطموح والعمل الجاد والاستفادة من الفرص المتاحة، والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع والوطن.