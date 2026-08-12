الشعب الجمهوري: منصة الشباب الوطنية تجسد اهتمام الرئيس السيسي بتمكينهم

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب والاستماع إلى رؤاهم وإشراكهم بصورة أكبر في مسيرة العمل الوطني.

إطلاق المنصة الوطنية للشباب

وقال رزق ، في بيان له اليوم، إن توجيهات الرئيس بإطلاق المنصة بالتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية، تأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في دعم الشباب وتأهيلهم وتوفير مساحات حقيقية أمامهم للمشاركة في صناعة القرار وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب هو أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من المبادرات والبرامج التي استهدفت تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للقيادة، إلى جانب إتاحة الفرص أمام الكوادر الشابة للمشاركة في الحياة العامة والعمل التنفيذي والسياسي، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرات الشباب المصري ودورهم في تحمل المسؤولية.

دعم الشباب

وأوضح رزق، أن المنصة الوطنية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، من خلال إتاحة الفرصة للشباب لطرح أفكارهم ومبادراتهم والاستفادة من طاقاتهم في تنفيذ مشروعات وأفكار تخدم المجتمع، فضلًا عن تعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن الشباب يمتلكون طاقات إبداعية كبيرة يمكن توظيفها في مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف رزق، أن الاحتفال باليوم العالمي للشباب يمثل مناسبة للتأكيد على أن شباب مصر ليسوا مجرد مستفيدين من خطط التنمية، وإنما شركاء أساسيون في صياغة مستقبل الدولة، مشيدًا بما أكده الرئيس السيسي من أن أفكار الشباب وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية.

واختتم الدكتور عياد رزق بالتأكيد على أن استمرار الدولة في فتح قنوات التواصل مع الشباب والاستماع إلى مقترحاتهم وتوفير أدوات التدريب والتأهيل والمشاركة، يعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية، ويؤسس لجيل جديد من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.