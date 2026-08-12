خالد الغندور يكشف تطورات تجديد عقود رباعي الأهلى

كشف الإعلامي خالد الغندور ، عن آخر تطورات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ياسر إبراهيم ومحمد هاني في طريقهما للاستمرار مع القلعة الحمراء.

وأوضح الغندور ، أن المفاوضات تسير بشكل جيد بشأن تجديد عقدي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، في ظل رغبة الأهلي في الحفاظ على عناصره الأساسية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوافق مع تحركات النادي الأخيرة لحسم ملفات التجديد.

وفي المقابل، أشار إلى أن الأهلي لم يتوصل حتى اليوم إلى اتفاق مالي نهائي مع مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده، كما لم يتم حسم التفاصيل المالية الخاصة بتمديد عقد إمام عاشور.

وتعمل إدارة الأهلي على إنهاء ملفات التجديد في أقرب وقت، خاصة مع تمسك النادي باستمرار الرباعي ضمن القوام الأساسي للفريق في الموسم الجديد.