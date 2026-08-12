شوبير يعلن عودة أكرم توفيق للنادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عودة أكرم توفيق للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : عودة أكرم توفيق للأهلي

معسكر الأهلي

ويخوض الأهلي حاليًا معسكرًا في إسبانيا تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويستعد الفريق الأحمر للمشاركة في بطولة الدوري المصري، إلى جانب كأس الكونفدرالية الإفريقية، فضلًا عن المنافسات المحلية، وعلى رأسها كأس مصر وكأس عاصمة مصر، خلال الفترة المقبلة.

وتترقب جماهير الأهلي الساعات المقبلة لمعرفة الموقف النهائي بشأن عودة أكرم توفيق، وإمكانية لحاقه بمعسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.