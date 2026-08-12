تحرك مفاجئ بأسعار العملات العربية اليوم.. الريال السعودي يسجل رقمًا جديدًا

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري ، تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، مع ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك وشركات الصرافة، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى، وعلى رأسها الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 158.62 جنيه للشراء، مقابل 163.64 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 13.33 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.65 جنيه للشراء، مقابل 13.69 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري عند الساعة 14:14:40 اليوم.

أسعار العملات العربية اليوم

سجل الدينار البحريني نحو 130.98 جنيه للشراء و133.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني نحو 128.36 جنيه للشراء و130.57 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 12.73 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

أما الدينار الأردني فسجل نحو 69.95 جنيه للشراء و71 جنيهًا للبيع.

وتأتي هذه الأسعار وفق آخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، وقد تختلف الأسعار من بنك إلى آخر على مدار اليوم وفقًا لحركة التعاملات.