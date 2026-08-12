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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضمن الموسم الصيفي.. «كلمة مرور» على مسرح «بيرم التونسي» بالإسكندرية

كلمة مرور
كلمة مرور
أحمد البهى

واصل البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فعاليات الموسم الصيفي بمحافظة الإسكندرية، من خلال برنامج متنوع على مسرحي “بيرم التونسي” و”الليسيه”، ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لتوسيع قاعدة الجمهور، وإتاحة العروض المسرحية أمام جمهور المحافظات وزائريها خلال موسم الصيف.

يأتي استمرار الموسم الصيفي عقب الإقبال الجماهيري الذي شهده العرض المسرحي «الملك لير»، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، الذي شهد رفع لافتة «كامل العدد» طوال فترة عرضه، إلى جانب الإقبال الذي حققه عرض «مملكة الحواديت»، بطولة الفنانة مها أحمد، وأوبريت «الليلة الكبيرة»، بما يعكس مدى تفاعل جمهور الإسكندرية مع العروض التي يقدمها البيت الفني للمسرح بالمحافظة.

وتتواصل الفعاليات حتى نهاية سبتمبر المقبل، استجابةً لهذا الاقبال الجماهيري، من خلال تقديم عروض مسرحية متنوعة تراعي اختلاف الفئات العمرية، وتلبي اهتمامات جمهور الإسكندرية.

ويستقبل مسرح بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي، خلال الفترة من 13 إلى 20 أغسطس الجاري، العرض المسرحي «كلمة مرور»، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، وتأليف وأشعار محمد محمود محمد زناتي، وإخراج سحر منصور.

ويضم العرض في بطولة الأداء الصوتي كلًا من: “حمزة العيلي، علاء زينهم، سمر علام، محمد أبو داود، نور شادي سرور، أسامة محمد، عز الدين محرم، أشرف عز الدين، سحر منصور، يوسف أشرف، هناء سعيد، عمرو عبده دياب”.

ويُقدم العرض يوميًا في تمام التاسعة مساءً.

الدكتور عبد العزيز قنصو وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الثقافة

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