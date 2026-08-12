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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أطنان من الغذاء والدواء.. الهلال الأحمر يدفع بالقافلة الـ 255 من زاد العزة إلى غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري دفع في صبيحة هذا اليوم بشاحنات القافلة الـ 255، من سلسلة قوافل «زاد العزة» التي يسيرها وينظمها ويدفع بها الهلال الأحمر المصري باتجاه منفذ كرم أبو سالم، ذلك المنفذ الوحيد الذي تدخل من خلاله أغلب المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية، وكذلك مختلف المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

وأوضح المراسل ، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القافلة، كغيرها من قوافل «زاد العزة»، متنوعة فيما تحمله من مساعدات إنسانية وغذائية، وكذلك مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلًا عن الوقود والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

وأضاف أن القافلة حملت اليوم أكثر من 2700 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، دفع بها الهلال الأحمر المصري فجر هذا اليوم باتجاه منفذ كرم أبو سالم، جزء من الشاحنات التي توجهت صباح اليوم أفرغت ما بها من حمولة وعادت إلى الأراضي المصرية مرة أخرى، بينما لا يزال الجزء الآخر يخضع لما يُسمى بآلية التدقيق والمراجعة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم.

وأكد أن هذه الآلية تتمثل فيها أغلب العراقيل التي تواجه دخول المساعدات، وهي بطء عملية التفتيش من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منفذ كرم أبو سالم، ومن ثم تعود إلى عرقلة جزء ليس بالقليل من شاحنات المساعدات التي تعمل مصر على إعدادها ودفعها باتجاه جنوبي القطاع.

وأشار إلى أن على صعيد المرضى والجرحى، فسلطات الاحتلال اليوم علّقت عملية خروج الجرحى، ولم تسمح اليوم بخروج دفعات جديدة إلى الأراضي المصرية للتداوي في المستشفيات المصرية.

معبر رفح الهلال الأحمر المصري قوافل «زاد العزة» قطاع غزة

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