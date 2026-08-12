مصطفى حجاج يطرح قاعد على نار .. تفاصيل

طرح الفنان مصطفي حجاج، أغنيته الجديدة "قاعد على نار" ، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية قاعد على نار، واحدة من أغاني ألبومه الجديد، والمقرر أن يضم 8 أغان، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، تسجيل ومكس وماستر، هاني محروس.

حرص الفنان مصطفى حجاج على توجيه رسالة خاصة للفنان أحمد سعد، أشاد خلالها بمسيرته الفنية والإنسانية، مؤكدًا أنه يعد من أقرب الأشخاص إليه.

مصطفي حجاج وأحمد سعد



وكتب مصطفى حجاج عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "نجمي المفضل ونجم العالم.. مثال حي للنجاح والإصرار والعظمة."

وأضاف: "وغير كده صاحبي ودايمًا في ضهري وواقف جنبي"، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي يتلقاه من أحمد سعد في مختلف المواقف.





