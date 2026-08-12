هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلاف عبلة كامل ومحمد صبحي في "وجهة نظر"

كشف الفنانة هناء شوربجي حقيقة الخلافات بين الفنان محمد صبحي والفنانة عبلة كامل، خلال كواليس مسرحية وجهة نظر.

وقالت هناء الشوربجي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: لم يكن هناك خلافات بين محمد صبحي وعبلة كاملة علي الإطلاق، بالعكس، فقد كان محمد صبحي «بيدلعها» أكثر من الكل؛ لأنها كانت جديدة على الفرقة، وكل ما يُنشر تزيف للواقع.

عودة عبلة كامل :

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كواليس تواصله مع الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه حاول إقناعها بالعودة إلى التمثيل، لكنها اعتذرت بشكل قاطع، قائلًا إنه تواصل معها أكثر من مرة من أجل العودة إلى الساحة الفنية، إلا أنها رفضت الفكرة تمامًا.

وشدد أشرف زكي، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، على أنها اعتذرت عن جميع التكريمات التي عُرضت عليها، مشيرًا إلى أنها تفضل الابتعاد عن الأضواء في الوقت الحالي.

وأوضح أن عبلة كامل رفضت كذلك أي شكل من أشكال الدعم، سواء من خلال النقابة عبر مشروع العلاج أو أي مساعدات أخرى من الدولة أو من أي جهة، مؤكدًا أنها ترفض تمامًا أن يساعدها أحد، ولديها قناعة راسخة بأن أموالها يجب أن تكون من "عرق جبينها".