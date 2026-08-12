بعد صراع مع المرض.. سعد الصغير يودّع سيد الحسيني بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة عازف المزمار الشعبي سيد الحسيني، أمس الثلاثاء، عقب صراع مع مرض سرطان المخ استمر نحو عامين، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه.

وحرص الفنان سعد الصغير على نعي الراحل، مؤكدًا أن سيد الحسيني كان أحد أعضاء فرقته، وأنهما جمعتهما سنوات طويلة من العمل والعِشرة.

وكتب سعد الصغير عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. في ذمة الله المحترم الطيب السيد حسيني، كان أحد أعضاء فرقتي وبيننا عشرة عمر وعمر كبير وشغل كتير ما بينا، ربنا يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويجعل مرضه في ميزان حسناته»



وفاة سيد الحسيني

رحل سيد الحسينى بعد معاناة استمرت نحو عامين مع مرض سرطان المخ، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، ليفارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية فى مجال العزف على المزمار الشعبى.

وكان الراحل من أبناء محافظة الشرقية، وبدأ رحلته مع العزف على المزمار منذ سنواته الأولى، بعدما تعلمه من والده وجده، قبل أن يصبح واحدًا من أبرز عازفى المزمار الشعبى فى مصر.

وخلال مسيرته الفنية، شارك سيد الحسينى فى العديد من الحفلات والتسجيلات مع عدد من نجوم الغناء، كما تعاون مع مجموعة من كبار الموزعين الموسيقيين، ونجح فى تكوين فرقته الخاصة التى شاركت فى فعاليات فنية داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر إقامة عزاء الفنان سيد الحسينى اليوم فى مسجد الحجاز أمام نادى الطالبية، عقب صلاة المغرب، حيث تستقبل أسرته وأصدقاؤه ومحبو الراحل واجب العزاء.





