بالخطأ.. مقتل إيراني وهندي على يد مصري في الكويت

كشفت التحقيقات الكويتية تفاصيل جديدة في واقعة مقتل وافدين آسيويين طعنًا في بر كبد على يد أحد المصريين في البلاد حيث أقر المتهم المصري بأنه لم يكن يستهدف المجني عليهما، وإنما كان يخطط لقتل وافد أردني وابنه.

وبحسب اعترافات المتهم ؛ فإن خلافات سابقة تعود إلى فترة عمله في إحدى الشركات قبل نحو عام كانت وراء دافعه للانتقام.

كما إدعي المتهم أن الأردني وابنه أساءا إليه وسبّاه خلال فترة عمله تسببا في فصله من العمل ما دفعه، بحسب أقواله، إلى التخطيط للانتقام منهما.

ويواصل المتهم إعترافاته : وقبل ساعات من الجريمة، اشتريت سكينًا من إحدى البقالات في منطقة أبوحليفة ثم توجهت بعدها إلى سكن عمال سبق أن أقمت فيه لسنوات، قاصدًا الغرفة التي كان يعتقد أن الأردني وابنه يقطنان فيها.

وتشير التحقيقات كذلك إلى أن المتهم فوجئ بأن المستهدفين لم يعودا موجودين في الغرفة، وأنها أصبحت تضم وافدًا هنديًا من مواليد 1992. ووافدًا إيرانيًا من مواليد 1957.

ووفقًا لأقواله، دخل المتهم الغرفة والباب مفتوح، وفي ظل الظلام اعتقد أن أحد المستهدفين كان نائمًا على أحد الأسرة.

وعلى الفور قام المتهم بطعن المجني عليه عدة مرات، قبل أن يكتشف أنه هندي وليس الشخص الذي كان يستهدفه.

وتضيف التحقيقات : وعندما استيقظ الوافد الإيراني وحاول الاستغاثة، قام المتهم بطعنه أيضًا، ثم فر من المكان.

كما تم اصطحاب المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة. حيث عُثر على أداة الجريمة داخل الغرفة وأُرفقت بملف القضية.

وأفادت السلطات الكويتية بأن المتهم عقب الجريمة، حاول مغادرة البلاد، حيث توجه إلى منطقة الرتقة محاولًا تسور السياج الحدودي. إلا أن رجال أمن الحدود تمكنوا من ضبطه وإحباط محاولة هروبه، قبل تسليمه إلى رجال المباحث الجنائية.

كما أحيل المتهم أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.