الكويت: ضبط حدثين اتصلا بتنظيم داعش وتلقيا تدريبا على تصنيع المفرقعات لاستهداف أحد دور العبادة

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن قيام جهاز أمن الدولة التابع لها بضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة التابع لإحدى المذاهب في الكويت.

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان - إلى أن عملية الضبط جاءت في إطار جهود الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الحدثين وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع.

وأهابت الوزارة بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسئوليتهم تجاه الوطن.