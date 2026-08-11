مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ كثيرون إلى النوم أمام المروحة مباشرة للشعور بالبرودة والحصول على نوم أكثر راحة، لكن تنتشر في المقابل تحذيرات من أن النوم والمروحة أمام الوجه قد يسبب الإصابة بالبرد أو التهاب الحلق أو مشكلات في التنفس.

هل النوم أمام المروحة مضر فعلًا؟

فهل المروحة أمام الوجه مضرّة فعلًا؟ وهل يمكن أن تسبب نزلات البرد؟ الحقيقة أن تشغيل المروحة أثناء النوم ليس ضارًا في حد ذاته بالنسبة لمعظم الأشخاص، لكن طريقة استخدامها والظروف المحيطة بها قد تؤدي إلى بعض الأعراض المزعجة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

هل المروحة تسبب نزلات البرد؟

هل النوم أمام المروحة مضر فعلًا؟

لا تسبب المروحة نزلات البرد بشكل مباشر، لأن نزلات البرد تنتج عن عدوى فيروسية وليست بسبب الهواء البارد وحده.

لكن توجيه تيار الهواء مباشرة إلى الوجه طوال الليل قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى زيادة الشعور بجفاف الأنف والفم والحلق، خاصة إذا كانت المروحة تعمل بسرعة عالية أو كانت الغرفة جافة.

وقد يشعر الشخص عند الاستيقاظ باحتقان الأنف أو جفاف الحلق، ما قد يجعله يعتقد أن المروحة أصابته بالبرد، بينما السبب في هذه الحالة قد يكون جفاف الأغشية المخاطية.

لماذا قد تسبب المروحة جفاف الفم والأنف؟

عندما يمر الهواء باستمرار على الوجه، يمكن أن يزيد تبخر الرطوبة من سطح الجلد والأغشية المخاطية.

ويظهر ذلك بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين ينامون وفمهم مفتوح أو يعانون من انسداد الأنف والحساسية، لأنهم يعتمدون على التنفس من الفم أثناء النوم.

ولهذا قد يستيقظ البعض وهم يشعرون بالعطش أو جفاف الفم والحلق بعد تشغيل المروحة طوال الليل.

هل المروحة تزيد الحساسية؟

المشكلة ليست في الهواء نفسه دائمًا، وإنما في نظافة المروحة والغرفة.

فريش المروحة قد تتراكم عليه الأتربة، وعند تشغيلها يمكن أن تنتشر جزيئات الغبار في الهواء، ما قد يزيد أعراض الحساسية لدى بعض الأشخاص، مثل العطس أو احتقان الأنف أو حكة العينين.

لذلك من المهم تنظيف ريش المروحة والجزء الخارجي منها بصورة منتظمة، مع الاهتمام بتنظيف الغرفة وتقليل مصادر الغبار.

هل النوم أمام المروحة يسبب ألم العضلات؟

قد يشعر بعض الأشخاص بتيبس أو ألم في الرقبة أو الكتفين عند الاستيقاظ إذا ظل تيار الهواء البارد موجهًا إلى منطقة واحدة من الجسم لفترة طويلة.

ولا يعني ذلك أن المروحة تسبب التهابًا في العضلات، لكن التعرض المستمر للهواء البارد قد يكون مزعجًا لبعض الأشخاص أو يزيد الإحساس بالتيبس، خاصة إذا كانت وضعية النوم غير مريحة أيضًا.

كيف تستخدم المروحة بأمان أثناء النوم؟

للاستفادة من المروحة دون زيادة الأعراض المزعجة، يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة:

تجنب توجيه الهواء مباشرة إلى الوجه طوال الليل.

استخدم سرعة منخفضة أو متوسطة حسب درجة حرارة الغرفة.

يمكن توجيه المروحة إلى الحائط أو السقف لتوزيع الهواء بدلًا من دفعه مباشرة إلى الجسم.

تنظيف ريش المروحة بانتظام لمنع انتشار الغبار.

التأكد من تهوية الغرفة بصورة مناسبة.

إذا كنت تعاني من حساسية أو جفاف شديد، راقب الأعراض بعد تشغيل المروحة.

هل الأفضل النوم بالمروحة أم بدونها؟