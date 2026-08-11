بعد 6 ساعات من اختفائه.. أمن الشرقية يعيد طفل العاشر من رمضان لأسرته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم بخطف طفل صغير يدعي مالك من أمام محل جده بمنطقة الأردنية بالعاشر من رمضان وذلك بعد أقل من 6 ساعات من اختفائه وإعادته لأسرته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية ورجال قسم شرطة أول العاشر من رمضان تلقت بلاغا يفيد باختفاء الطفل «مالك»، البالغ من العمر عامين، أثناء وجوده برفقة جده أمام أحد المطاعم بمنطقة الأردنية، بعدما اصطحبه أحد الأشخاص إلى جهة غير معلومة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية ورجال البحث بالعاشر من رمضان، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهم، وتتبع خط سيره برفقة الطفل، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة، وسرعة الوصول إلى مكان الطفل.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، كما تم العثور على الطفل «مالك» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار تسليم الطفل لذويه وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.