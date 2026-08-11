انهيار كاتدرائية وعشرات المباني.. مقتل 132 شخصا جراء زلزال كولومبيا

لقي 132 شخصا على الأقل حتفهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب غرب كولومبيا أمس الإثنين، وأسفر عن انهيار وتدمير عشرات المباني في المدن الرئيسية بما في ذلك كالي وبيريرا.

ووفقًا للجمعية الكولومبية للعواصم، وهي مجموعة تنسق بين المدن في جميع أنحاء البلاد، فقد أسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 132 شخصًا وإصابة أكثر من 570 آخرين حتى بعد ظهر يوم الاثنين.

وأعلن وزير الداخلية الكولومبي أن أكثر من 20 بلدية في أنحاء البلاد تضررت، فيما أفادت رابطة عواصم المدن بانهيار 86 مبنى على الأقل، وأن خمس مدن في حالة تأهب قصوى.

أكد مسؤولون محليون مقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً في منطقة ريسارالدا، حيث تقع مدينة بيريرا المنكوبة بشدة، و27 شخصاً في منطقة فالي ديل كاوكا، التي تضم مدينة كالي، ثالث أكبر مدن كولومبيا. كما لقي شخصان حتفهما في مدينة مانيزاليس.

انهيار كاتدرائية



وفي مانيزاليس، أظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار برج كاتدرائية سيدة الوردية في المدينة.

قال أليخاندرو إيدر، عمدة مدينة كالي، إن ما لا يقل عن 12 مبنى و20 منزلاً قد دُمّرت جزئياً أو كلياً، في المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، وأن العديد منهم محاصرون تحت الأنقاض.

وأُبلغ عن انقطاعات في التيار الكهربائي، وانقطاعات في إمدادات المياه والغاز، وانهار فندق لا لونا الشهير، بالإضافة إلى حديقة مائية ومخبز وسوبر ماركت.

وأفادت السلطات بوقوع 27 حالة وفاة في مقاطعة فالي ديل كاوكا، و40 حالة وفاة في بيريرا، عاصمة مقاطعة ريسارالدا، وحالتين على الأقل في مانيزاليس.

وأضاف إيدر أن المدينة طلبت فرق الإغاثة من العاصمة وميديلين للمساعدة في جهود الإنقاذ.

زلزال 7.4 ريختر

هز الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة منطقة تشوكو لمدة أربع دقائق صباح يوم الاثنين، وشعر به في أماكن بعيدة مثل بنما والإكوادور وفنزويلا.

كان هذا الزلزال الأقوى الذي ضرب البلاد منذ عقد من الزمان، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

انهارت مبانٍ في مدن من بينها مانيزاليس وبيريرا وكالي وأرمينيا، وتضررت سبعة مطارات على الأقل، وتم تعليق الرحلات الجوية.

تسبب الزلزال، الذي أعقبه هزتان ارتداديتان بقوة 2.8 و 4.8 درجة، في محاصرة السكان تحت الأنقاض، ما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص وإجبار الناس على إخلاء منازلهم حتى بوجوتا، العاصمة.

أقوى زلزال منذ عقود



أفادت هيئات المسح الجيولوجي الأمريكية والكولومبية بوقوع زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 7:34 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، وكان مركزه في مقاطعة تشوكو غرب البلاد، وشعر به سكان فنزويلا المجاورة، التي لا تزال تعاني من آثار الزلزال المزدوج المدمر الذي ضربها في 24 يونيو.

كان مركز الزلزال على بعد 3 أميال جنوب سان خوسيه ديل بالمار، في تشوكو، وهي مقاطعة قليلة السكان على ساحل المحيط الهادئ في كولومبيا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي حذرت من وقوع خسائر بشرية وأضرار جسيمة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق".

وقالت نوبيا كارولينا كوردوبا، حاكمة تشوكو، إن هناك إصابات وأضراراً جسيمة في كيبدو، عاصمة المقاطعة، وحذرت السكان من الهزات الارتدادية.

وقال خايمي فيلاسكيز، سكرتير حكومة نوفيتا في تشوكو، إنه كان أقوى زلزال في التاريخ الكولومبي الحديث وأن المركز الصحي قد انهار.

وفي عام 1999، تسبب زلزال بقوة 6.2 درجة بالقرب من مدينة أرمينيا في مقتل أكثر من 1100 شخص.