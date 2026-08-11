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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس بطنطا في ختام جولته بالغربية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير حديقة الأندلس بمدينة طنطا، إحدى أعرق الحدائق العامة بمحافظة الغربية، وذلك في ختام جولته التي يقوم بها بالمحافظة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بمشروعات تطوير الحدائق العامة والمتنزهات وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن، باعتبارها أحد العناصر المهمة لتحسين البيئة والارتقاء بالمشهد الحضاري وتوفير متنفسات آمنة ومتميزة للمواطنين.

فيما أشار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى أن مشروع تطوير حديقة الأندلس يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الترفيهية بمدينة طنطا، ويعيد للحديقة مكانتها التاريخية التي ارتبطت بذاكرة أجيال متعاقبة من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الحديقة ستعود بعد الانتهاء من تطويرها رئة خضراء نابضة بالحياة ووجهة حضارية متكاملة تستقبل أهالي الغربية وزوارها في بيئة عصرية تليق بمكانتها وتاريخها.

أعمال التطوير الجارية بحديقة الأندلس 

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء من العميد خالد شعراوي، مدير إدارة "شل أوت"، إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير الجارية بحديقة الأندلس المقامة على مساحة نحو 23 ألف متر مربع بما يعادل قرابة 5 أفدنة، حيث يتم تنفيذ المشروع من خلال الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إعادة الحديقة إلى مكانتها كـ"رئة خضراء" لمدينة طنطا وأحد أبرز المتنزهات العامة بمحافظات الدلتا.

وعرض العميد خالد شعراوي المشروع الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الحديقة وموقعها المتميز في قلب المدينة، مع الحفاظ على طابعها التاريخي وما تضمه من نباتات وأشجار نادرة وأثرية، لتعود وجهة حضارية وترفيهية متكاملة لأهالي الغربية وزوارها.

وشرح "شعراوي" مكونات مشروع التطوير، والتي تشمل إعادة تخطيط وتنسيق المساحات الخضراء وزيادتها، وزراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة والاستوائية، وإنشاء منظومة ري حديثة وفق أحدث النظم المستخدمة للحفاظ على الثروة النباتية وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية ورفع كفاءة مختلف مرافق الحديقة.

كما تابع رئيس الوزراء أعمال تطوير الممشى الداخلي ورصف الطرقات والمسارات ببلاطات الإنترلوك والرخام والجرانيت، وإنشاء مسارات جديدة للمشاة، وإضافة البرجولات الخشبية وأماكن الجلوس المظللة، فضلًا عن تطوير الأسوار والبردورات بما يتناسب مع الشكل الحضاري الجديد للحديقة.

واستمع رئيس الوزراء من العميد خالد شعراوي إلى شرح حول المناطق الترفيهية والخدمية التي يتضمنها المشروع، والتي تشمل مجموعة من المطاعم والكافيهات المطلة على الشارع الرئيسي، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومساحات مفتوحة للتنزه والاستجمام، بما يوفر تجربة ترفيهية متكاملة للأسر والزائرين، فضلًا عن المساهمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء حديقة الأندلس طنطا الغربية المشروعات الخدمية تطوير الحدائق العامة

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