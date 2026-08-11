ترامب: لو لم نضرب إيران لحصلت على سلاح نووي.. ويمكننا ضربها بقوة شديدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لو لم تضرب إيران لحصلت على سلاح نووي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

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وقال ترامب: "الإيرانيون يوافقون على شيء ثم يخرجون ويخبرون الصحافة بأنهم لم يوافقوا عليه".

وأضاف ترامب: "انخفاض مخزونات الذخائر سببه تقديم بايدن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليار دولار".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن أكبر تغيير رأيته خلال الـ25 عاماً الماضية.

أضاف ترامب: "أود أن أكون الرئيس المقبل لأننا نبني آلاف المصانع التي ستُفتح خلال عام ونصف.. وأياً كان الرئيس المقبل للولايات المتحدة فإنه سينسب الفضل لنفسه".

واتهم ترامب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والذي يعد من أبرز السياسيين اليهود في تاريخ أمريكا بالتخلي عن دعم تل أبيب، معتبرًا أن شومر تخلى عن مواقفه السابقة المؤيدة لإسرائيل، قائلًا “لقد أصبح فلسطينياً”.