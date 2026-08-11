مطار هيثرو يخسر لقب أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا

خسر مطار هيثرو البريطاني لقب أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا خلال يوليو الماضي بعدما تجاوزَه مطار إسطنبول، وفقًا لبيانات أظهرت عبور 7.86 مليون مسافر عبر مباني المطار الأربعة في غرب لندن، مقابل 8.15 مليون مسافر عبر مطار إسطنبول، بحسب تقرير صحيفة "الجارديان".

وتراجعت أعداد المسافرين عبر هيثرو بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال يوليو، بينما ارتفعت حركة المسافرين في مطار إسطنبول بنسبة 2.3%.



وتأثرت حركة هيثرو على الخطوط المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط بالتطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إذ انخفضت أعداد المسافرين على هذه المسارات بنسبة 20.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



وقال مطار هيثرو إن «الحاجة إلى التوسع لم تكن يومًا أكثر وضوحًا»، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا بطاقته الاستيعابية تقريبًا عبر مدرجيه، ويسعى للحصول على موافقة الحكومة لبناء مدرج ثالث.

وأضاف أن خطط التوسع ستتيح له استقبال نحو 150 مليون مسافر سنويًا، مقارنة بنحو 85 مليونًا في عام 2025، بما يعزز قدرة بريطانيا على المنافسة ويدعم النمو الاقتصادي.



وكان هيثرو قد احتل صدارة المطارات الأوروبية من حيث حركة المسافرين بين عامي 1996 و2019، قبل أن يفقد اللقب في عام 2020 بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، ثم استعاد المركز الأول في 2023 واحتفظ به حتى تجاوزه مطار إسطنبول في يوليو.



وأشارت الصحيفة إلى أن المقارنة بين المطارين لا تعكس بالضرورة تفوق إسطنبول من حيث القدرة التشغيلية، إذ افتتح مطار إسطنبول في أواخر عام 2018 على موقع جديد بعيدًا عن المناطق السكنية، وحل تدريجيًا محل مطار أتاتورك باعتباره المركز الدولي الرئيسي لتركيا، كما يتمتع بمساحة أكبر بكثير ويعمل على مدار الساعة.



وفي المقابل، سجل مطارا لندن ستانستد ومانشستر أرقامًا قياسية خلال يوليو؛ إذ استقبل ستانستد 3.1 مليون مسافر، بزيادة 6.3% على أساس سنوي، بينما تعامل مطار مانشستر مع 3.4 مليون مسافر، مسجلًا بذلك أعلى حركة لشهر يوليو في تاريخه.