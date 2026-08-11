أوكرانيا : توقف نشاط مصنع زابوريجستال العملاق للصلب في هجوم روسي

توقف مصنع «زابوريجستال» الأوكراني العملاق لصناعة الصلب عن العمل بشكل كامل، عقب تعرضه لهجوم صاروخي روسي، وفق ما أعلنته مجموعة «ميت إنفست» المالكة للمصنع، في أحدث ضربة تستهدف منشآت صناعية في مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت المجموعة إن الهجوم ألحق أضرارًا بمنشآت الطاقة والبنية التحتية التابعة لشركاتها في زابوريجيا، إضافة إلى تضرر مرافق الإنتاج الرئيسية والمساعدة المرتبطة بصناعة فحم الكوك والأفران العالية، ما دفع إدارة المصنع إلى وقف العمليات بالكامل.

وذكرت «ميت إنفست» أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 من العاملين في المصنع وإصابة 21 آخرين، بعدما وقع الاستهداف في وقت كان الموظفون يتوجهون إلى الملاجئ عقب إطلاق تحذير من غارة جوية. وأكدت المجموعة تقديم المساعدة للمصابين وأسر الضحايا.

ويُعد «زابوريجستال» أحد أبرز مصانع صناعة المعادن في أوكرانيا، وينتج الحديد الخام والصلب والمنتجات المدرفلة، كما يمثل جزءًا مهمًا من قطاع الصناعات الثقيلة في البلاد. ويندرج المصنع ضمن مجموعة «ميت إنفست»، إحدى أكبر المجموعات الصناعية في أوكرانيا.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت خلال الليل ضربات على أهداف وصفتها بأنها مرتبطة بالمجهود الحربي الأوكراني، بينها مصنع «زابوريجستال».

وبررت موسكو استهداف المصنع بالقول إنه ينتج الصلب المستخدم في تصنيع تجهيزات ومنشآت عسكرية، بينها هياكل التحصينات ودرع المركبات العسكرية.

وتأتي الضربة في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا متواصلًا في استهداف المنشآت والبنية التحتية، وسط سعي كل طرف إلى إلحاق أضرار بالقدرات الصناعية واللوجستية للطرف الآخر.

ويثير توقف «زابوريجستال» مخاوف بشأن تداعيات الهجوم على الإنتاج الصناعي الأوكراني، لا سيما أن المصنع سبق أن اضطر إلى تعليق عملياته مؤقتًا خلال العام الجاري بسبب أضرار لحقت بشبكات الطاقة جراء هجمات روسية.