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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة.. وجبة واحدة تكفي الأسرة

طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة.. وجبة واحدة تكفي الأسرة
طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة.. وجبة واحدة تكفي الأسرة
أسماء عبد الحفيظ

تبحث الأمهات وربات البيوت عن وصفات اقتصادية وسهلة يمكن تقديمها لجميع أفراد الأسرة دون الحاجة إلى إعداد أكثر من صنف، وتعد البطاطس المحشية باللحمة والجبنة من الأكلات الشهية التي تجمع بين البطاطس واللحم المفروم والجبنة في طبق واحد.

طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة 

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وإمكانية تجهيزها مسبقًا، كما يمكن تقديمها مع السلطة الخضراء أو المخللات لتصبح وجبة متكاملة ومشبعة، للشيف محمود العمدة.

مكونات البطاطس المحشية باللحمة والجبنة

طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة.. وجبة واحدة تكفي الأسرة
  • 6 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
  • 300 جرام لحم مفروم.
  • بصلة متوسطة مفرومة.
  • 2 فص ثوم مفروم.
  • كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.
  • نصف كوب جبنة شيدر مبشورة، حسب الرغبة.
  • ملعقة كبيرة زيت أو سمنة.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • رشة زعتر أو أوريجانو.
  • ملح حسب الحاجة.
  • بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة والجبنة

طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة.. وجبة واحدة تكفي الأسرة

1. تجهيز البطاطس

اغسلي البطاطس جيدًا وجففيها، ثم ادهنيها بطبقة خفيفة من الزيت.

يمكن لف كل حبة في ورق فويل ووضعها في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج، ويختلف وقت التسوية حسب حجم البطاطس، لكنه يستغرق عادة نحو 45 إلى 60 دقيقة.

يمكن أيضًا سلق البطاطس جزئيًا إذا كنتِ تفضلين تقليل وقت التسوية في الفرن.

بعد أن تنضج البطاطس وتصبح طرية من الداخل، اتركيها حتى تهدأ قليلًا، ثم قطعي كل حبة بالطول دون فصل الجزأين تمامًا.

2. تحضير حشوة اللحمة

ضعي الزيت أو السمنة في طاسة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة قصيرة، ثم ضعي اللحم المفروم.

قلبي اللحم جيدًا حتى يتغير لونه وينضج، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر.

اتركي اللحم على النار حتى يتخلص من السوائل الزائدة وينضج تمامًا.

3. تفريغ البطاطس

باستخدام ملعقة، أزيلي جزءًا من قلب البطاطس مع ترك طبقة مناسبة من الداخل حتى لا تنهار القشرة.

ضعي الجزء المستخرج من البطاطس في وعاء، واهرسيه بالشوكة، ثم أضيفي إليه جزءًا من الجبنة المبشورة.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الزبدة أو قليل من الحليب للحصول على قوام أكثر نعومة، حسب الرغبة.

4. حشو البطاطس

أضيفي جزءًا من خليط اللحمة إلى البطاطس المهروسة وقلبي المكونات جيدًا.

احشي قوارب البطاطس بالخليط، ثم وزعي كمية مناسبة من اللحم المفروم المتبقي على الوجه.

أضيفي طبقة سخية من الموتزاريلا والجبنة الشيدر فوق كل حبة.

5. إدخالها الفرن

رصي البطاطس المحشية في صينية، ثم ضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة قصيرة، حتى تذوب الجبنة ويصبح سطحها ذهبيًا وشهيًا.

يمكن تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة للحصول على لون ذهبي، مع مراقبتها جيدًا حتى لا تحترق الجبنة.

سر نجاح البطاطس المحشية

للحصول على بطاطس محشية باللحمة والجبنة ناجحة، يفضل اختيار حبات متوسطة ومتقاربة في الحجم حتى تنضج في الوقت نفسه.

كما يجب عدم تفريغ البطاطس بالكامل، لأن ترك طبقة من البطاطس داخل القشرة يساعدها على الاحتفاظ بشكلها أثناء الحشو والتسوية.

ومن الأفضل عدم وضع كمية كبيرة من السوائل داخل حشوة اللحم حتى لا تصبح البطاطس طرية أكثر من اللازم.

أفكار لحشوات مختلفة

يمكن تغيير الحشوة حسب المتاح في المنزل، حيث يمكن إضافة الفلفل الألوان أو المشروم أو الذرة إلى اللحم.

كما يمكن استبدال اللحم المفروم بالدجاج المقطع أو إضافة الخضروات المشوية للحصول على نسخة مختلفة من الوصفة.

طريقة التقديم

تقدم البطاطس المحشية باللحمة والجبنة ساخنة، ويمكن وضعها في طبق كبير وتقديمها بجانب سلطة خضراء أو سلطة زبادي أو مخللات.

وتعتبر هذه الوصفة مناسبة للغداء أو العشاء، خاصة عندما تكون الأسرة بحاجة إلى وجبة مشبعة وسهلة يمكن إعدادها في صينية واحدة.

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