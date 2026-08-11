مدبولي: انخفاض البطالة لأقل من 6% يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات والظروف العالمية غير المسبوقة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى أقل من 6%، واصفًا ذلك بأنه مؤشر إيجابي للغاية يعكس تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن مؤشرات التضخم ومعدلات النمو تعكس أيضًا التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل العمل على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية، وتحسين المؤشرات بصورة مستمرة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز فرص النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.