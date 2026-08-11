أخبار التوك شو| مدبولي: انخفاض البطالة لأقل من 6%.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مدبولي: انخفاض البطالة لأقل من 6% يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات والظروف العالمية غير المسبوقة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى أقل من 6%، واصفًا ذلك بأنه مؤشر إيجابي للغاية يعكس تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل.



مدبولي: التعليم الفني يفتح فرص عمل قد تكون أفضل من خريجي الجامعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحسين جودة مدارس التعليم الفني، مشيرًا إلى وجود مشاركة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، إلى جانب إنشاء جامعات تكنولوجية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد جولته اليوم بمحافظة بالغربية، أن تطوير التعليم الفني يهتم بالجوانب التطبيقية، وأن التعليم الفني يواكب متطلبات سوق العمل والعصر، ويرصد فرص العمل الجديدة ويتعامل معها.

ولفت إلى أن الطلاب يتخرجون في هذه الجامعات، ويحصلون على فرص عمل قد تكون أفضل من تلك المتاحة لخريجي بعض الجامعات الأخرى.

الذروة اليوم وغدًا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء موجة حارة شديدة تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس الفعلي بحرارة الطقس، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة المحسوسة 42 درجة في القاهرة و45 درجة على مناطق من جنوب البلاد.

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.



إلحق اشتري قبل ما يوصل عيار 21 لـ 7 آلاف جنيه.. مفاجأة بشأن الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات ، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية ارتفع بنحو 300 دولار خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة وأداة للتحوط، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتوترات التي تشهدها الأسواق.

وتوقع خبير صناعة الذهب والمجوهرات استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن الارتفاعات العالمية المتتالية في سعر الأوقية تنعكس بصورة مباشرة على السوق المصرية، خاصة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.

الجنيه الذهب إلى 60 ألف جنيه



ولم تتوقف توقعات الصعود عند سعر جرام الذهب، إذ توقع ناجي فرج أن يصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 60 ألف جنيه مع نهاية العام الحالي، في ظل استمرار العوامل الداعمة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وأشار إلى أن الفترة الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للراغبين في شراء الذهب، متوقعًا أن يواصل المعدن الأصفر ارتفاعه بقوة خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية العام.

أسعار البنزين والسولار.. خبراء يكشفون مصير الوقود في مصر

تترقب سوق الوقود في مصر ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار تأثيرات الأوضاع العالمية على أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين.

وأكد المسئولون استقرار توافر البنزين والسولار في السوق المحلية، تظل أسعار الوقود مرتبطة بعدد من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وتكلفة الاستيراد.

أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن التحوط في قطاع النفط والبترول عاد مجددًا، بالتزامن مع انخفاض الإنتاج المحلي واللجوء إلى استيراد كميات من الخارج لتلبية احتياجات السوق.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون»، إن مصر تستهلك نحو 80 مليون طن من المواد البترولية، بينما يتم استيراد نحو 35 مليون طن منها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 11 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.04 جنيه

سعر الشراء: 49.91 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.84 جنيه

سعر الشراء: 57.67 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.58 جنيه

سعر الشراء: 67.37 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.32 جنيه

سعر الشراء: 13.28 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.62 جنيه

سعر الشراء: 13.58 جنيه.



من سبتمبر.. بصمة الوجه شرط لامتلاك خط محمول جديد



تستعد شركات الاتصالات لتطبيق إجراءات جديدة تستهدف تحديث بيانات مستخدمي خطوط المحمول والتأكد من ارتباط الخط بالمستخدم الفعلي، في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية بيانات المواطنين والحد من ظاهرة استخدام خطوط مسجلة بأسماء أشخاص آخرين.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الخطوط التابعة لشركات الاتصالات، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، ستخضع لإجراءات جديدة لتحديث بيانات المستخدمين.