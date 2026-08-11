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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إلحق اشتري قبل ما يوصل عيار 21 لـ 7 آلاف جنيه.. مفاجأة بشأن الذهب

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تشهد أسعار الذهب تحركات صعودية متتالية في الأسواق العالمية والمحلية، مدفوعة بارتفاع سعر الأوقية عالميًا وتزايد الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم مخازن القيمة، خاصة في ظل الأزمات والتوترات الجيوسياسية العالمية.

 ومع استمرار هذه التحركات، ظهرت توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة.

الذهب يرتفع 300 دولار في أسبوع

الذهب
الذهب 

كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات ، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية ارتفع بنحو 300 دولار خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

الذهب
الذهب 

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة وأداة للتحوط، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتوترات التي تشهدها الأسواق.

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه

الذهب
الذهب 

وتوقع خبير صناعة الذهب والمجوهرات استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن الارتفاعات العالمية المتتالية في سعر الأوقية تنعكس بصورة مباشرة على السوق المصرية، خاصة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.

 الجنيه الذهب إلى 60 ألف جنيه

 

ولم تتوقف توقعات الصعود عند سعر جرام الذهب، إذ توقع ناجي فرج أن يصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 60 ألف جنيه مع نهاية العام الحالي، في ظل استمرار العوامل الداعمة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وأشار إلى أن الفترة الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للراغبين في شراء الذهب، متوقعًا أن يواصل المعدن الأصفر ارتفاعه بقوة خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية العام.

سعر الذهب 

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات السوق المحلية نحو 6155 جنيهًا، مقارنة بنحو 6110 جنيهات عند افتتاح التعاملات.

وبلغ متوسط الفارق بين سعري البيع والشراء نحو 50 جنيهًا، مع استمرار حالة التذبذب في حركة الأسعار المحلية.

الأوقية عالميًا عند 4361 دولارًا

 

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب في بورصة الذهب العالمية نحو 4361 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات بالقرب من مستوى 4342 دولارًا.

وتحرك سعر الأوقية خلال التعاملات بين 4313 و4363 دولارًا، في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

لماذا ترتفع أسعار الذهب؟

 

وتتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدد من العوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتوجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الدولار، إلى جانب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة خلال فترات عدم اليقين.

وتظل الأسعار المحلية مرتبطة بحركة الأوقية عالميًا إلى جانب سعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب دون المصنعية

 

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة لا تتضمن قيمة المصنعية، إذ تختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقًا لنوع العيار والشركة المصنعة وتصميم المشغول، بالإضافة إلى مكان البيع.

وبينما تشير التوقعات إلى استمرار موجة الصعود، تظل الأسعار النهائية للذهب مرتبطة بتحركات الأوقية عالميًا والمتغيرات الاقتصادية والسوقية خلال الفترة المقبلة.

الذهب أسعار الذهب سعر الأوقية سعر جرام الذهب

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