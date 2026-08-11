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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شهر الانفصالات.. 3 حالات طلاق تهز الوسط الفني خلال أسبوع في أغسطس

طارق الشيخ
طارق الشيخ
أحمد إبراهيم

شهد الأسبوع الأول من أغسطس وقوع ثلاث حالات انفصال داخل الوسط الفني رغم أن بعض هذه الحالات لم توحي بهذه النهاية الصعبة خاصة أنها كانت قائمة على قصة حب ونرصد فى التقرير التالي أبرز هذه الحالات. 

طارق الشيخ 

أعلن نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ انفصاله عن زوجته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا استمرار الاحترام بينهما رغم انتهاء العلاقة الزوجية.

وكتب طارق الشيخ: «الحمدلله على كل شيء، تم الانفصال بيني وبين زوجتي أم عادل، ربنا يكتب لها كل خير ويكتب لي كل خير، وهيفضل بينا كل احترام، في الآخر هي أم عيالي».

ويأتي إعلان الانفصال بالتزامن مع نشاط فني لطارق الشيخ، حيث طرح أحدث أغانيه بعنوان «وبخاف»، وهي من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

كما طرح طارق الشيخ مؤخرًا أغنية «اتنين في واحد»، ضمن أحداث فيلم «إيجي بست» المعروض حاليًا في دور السينما، والأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان محمود ضاضا، وتوزيع هادي معمر، بينما تولى نور عباس مهمة التوزيع والماستر.

وكان طارق الشيخ قد طرح أيضًا دويتو غنائيًا بعنوان «كله فيك»، جمعه بالمطرب مسلم، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، بينما تولى مصطفى السويفي مهمة الإنتاج والإخراج، في تعاون فني جمع بين الثنائي وقدم العمل في إطار غنائي مختلف.

دعاء صلاح 

أما الإعلامية دعاء صلاح فجرت مفاجأة بإعلانها عن انفصالها رسميًا عن رجل الأعمال وليد عبد المنعم منذ عامين، مؤكدة أنها عاشت حياة زوجية بائسة طيلة فترة الزواج، ما دفعها هي وزوجها لإتخاذ قرار الطلاق.

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامي خالد فرج في برنامج «Mirror»، أن قرار الانفصال جاء بعد اقتناعها وزوجها السابق باستحالة استمرار الحياة بينهما، بسبب اختلاف واضح في الشخصيات والطباع، مؤكدة أن كلاً منهما أصبح مقتنعًا بأن من الأفضل أن يُكمل حياته بعيدًا عن الآخر.

وأشارت إلى أن هذه الاختلافات لم تكن ظاهرة خلال فترة الخطوبة، إذ جمعتهما علاقة صداقة وعمل استمرت سنوات، لكن التجربة الزوجية كشفت أمورًا لم تكن واضحة قبل الزواج، وهو ما دفعهما في النهاية إلى اتخاذ قرار الانفصال بشكل هادئ وبعد مناقشات طويلة.

وأضافت دعاء أن حياتها الزوجية لم تحقق لها السعادة التي كانت تتمناها، قائلة: «السعادة مزارتنيش في جوازتي خالص ولا هو كمان كان سعيد، إحنا مختلفين تماماً»، مؤكدة أنها لا تفكر في العودة إلي زوجها السابق مرة أخرى.

حمدي الميرغني 

بينما كتب حمدي الميرغني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : بعد أن استخرنا اللّٰه ، وبعد رحلة طويلة مليئة بالتجارب والذكريات، قررت أنا وإسراء إنهاء زواجنا بكل احترام وتقدير متبادل.

 وأضاف: سنظل نكنّ لبعضنا كل التقدير على ما كان بيننا من عشرة طيبة، وندعو اللّٰه أن يعوض كلًا منا خيرًا ، وأن يرزقنا السكينة والتوفيق في خطواتنا القادمة.

واختتم : شكرًا لكل من أحبنا ودعا لنا، ونرجو من الجميع احترام خصوصية هذا القرار، والدعاء لنا بالخير والتوفيق في تربية أجمل هدية لنا من رب العالمين ابنتنا تمارا بعيداً عن قيل وقال ممن لا يراعون اللّٰه ، الحمد لله على كل ما مضى، والحمد لله على ما هو آَتٍ.

حمدي الميرغني دعاء صلاح طارق الشيخ انفصال الفنان طارق الشيخ

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