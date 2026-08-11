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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد وحدة طب الأسرة بـ "نهطاي" في الغربية

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

في أثناء جولته اليوم بمحافظة الغربية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على نتائج المشروعات التي نفذتها الدولة لتحسين جودة الحياة بالريف المصري، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، وحدة طب الأسرة بـ "نهطاي" التابعة لمركز "زفتى"، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرية "نهطاي" تمثل نموذجا واضحا لما استهدفته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تطوير شامل للقرى المصرية، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم المنشآت الصحية ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن وحدة طب الأسرة بنهطاي يتوافر بها مختلف التخصصات الطبية والخدمات العلاجية اللازمة للحالات المختلفة.

وخلال جولته التفقدية بالوحدة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية، حول مؤشرات الأداء والخدمات المقدمة من خلال الوحدة، موضحة أن وحدة طب الأسرة بنهطاي تقدم خدماتها لنحو 23 ألف مواطن.

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية أن وحدة طب الأسرة تشمل 3 طوابق، وتضم قوة بشرية تبلغ 85 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار ساعات العمل اليومية.  

ولفتت إلى أن الوحدة تحظى باعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) منذ يناير 2026، وتقدم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية تشمل طب الأسرة، وتنظيم الأسرة، ومتابعة الحوامل والأطفال، والتطعيمات، وخدمات الطوارئ، والمعامل، وعيادة الشباب والمراهقة، وخدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية بالقرب من محل إقامتهم ويخفف عنهم أعباء الانتقال للحصول على الخدمة الطبية.

وفي ضوء ذلك، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على الاطلاع على سير العمل داخل الوحدة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أجرى حوارا وديا مع الأهالي حول الخدمات المقدمة، الذين أكدوا أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى.

وبناء على ذلك، أشاد رئيس الوزراء بما حققته وحدة طب الأسرة من نتائج إيجابية في خدمة المواطنين، مؤكدا أن حصول وحدة طب الأسرة بنهطاي على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعد انعكاسًا لمستوى الجاهزية وكفاءة التشغيل والالتزام بمعايير الجودة، ويؤكد أن مشروعات القطاع الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسير جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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