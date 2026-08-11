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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: نواصل تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ورفع كفاءة المنشآت الطبية

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

خلال زيارته اليوم إلى محافظة الغربية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تنفيذ مشروع مستشفى السنطة المركزي الجديد، والذي يُعد أحد المشروعات الصحية الكبرى الجاري تنفيذها لخدمة أهالي مركز ومدينة السنطة والمناطق المحيطة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وفق أعلى المعايير، بما يضمن توفير خدمات صحية مُتكاملة وعالية الجودة للمواطنين في مختلف المحافظات، مع العمل على التوسع في إنشاء المًستشفيات المتكاملة المزودة بأحدث التجهيزات الطبية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الحاجة إلى الانتقال خارج المراكز للحصول على الخدمة العلاجية.

بدوره، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مستشفى السنطة المركزي الجديد سيُمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بمحافظة الغربية، حيث يسهم في تعزيز الخدمات العلاجية والتخصصية المُقدمة لأهالي المركز والمناطق المحيطة، وتخفيف الضغط على المستشفيات القائمة، مؤكدًا حرص الوزارة على المُتابعة المُستمرة لمُعدلات التنفيذ والتجهيزات الطبية، للانتهاء من الأعمال المُتبقية تمهيدًا لضمان تشغيل المستشفى وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما عرض وزير الصحة والسكان لمحة حول المنظومة الصحية في محافظة الغربية، حيث أشار إلى أن منشآت وزارة الصحة والسكان وهيئاتها التابعة بالمحافظة تشمل 29 مستشفى، بإجمالي 2088 سرير إقامة داخلي، و705 أسرة عناية مركزة، و 282 سريرا بأقسام الاستقبال، كما أنها مجهزة بنحو 121 غرفة عمليات، و 687 ماكينة غسيل كلوي، و 336 جهاز تنفس صناعي، و 255 حضانة أطفال، في حين تشمل منشآت القطاع الخاص الصحية بالمحافظة 72 مستشفى، بسعة 2815 سرير إقامة داخلية، و 386 سرير عناية مركزة، و81 سرير استقبال، ومُجهزة بنحو 288 غرفة عمليات، و 677 ماكينة غسيل كلوي، و 218 جهاز تنفس صناعي، و276 حضانة أطفال، هذا بالإضافة إلى 13 مستشفى تابعاً لجامعة طنطا بإجمالي 3886 سريراً، كما يوجد 4 مستشفيات تحت الإنشاء.

وأضاف الوزير أن قدرات محافظة الغربية تتضمن كذلك 279 وحدة رعاية أساسية، و18 بنك دم، و 124 سيارة إسعاف، و 65 نقطة إسعاف ثابتة ومتحركة، إلى جانب 16 معمل أشعة مقطعية، و 6 معامل ماموجرام، ووحدتي رنين مغناطيسي، مضيفاً أن المحافظة بها أيضاً 25 منشأة صحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بينها 17 منشأة إنشاء جديد، و 8 منشآت تخضع لرفع الكفاءة، كما عرض موقف القوة البشرية بالقطاع الصحي بمحافظة الغربية.

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار أيضاً إلى استعراض موقف مشروعات البنية التحتية في القطاع الطبي بمحافظة الغربية خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2027، موضحاً أن تلك المشروعات بلغت 28 مشروعاً، بتكلفة اجمالية نحو 3.96 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 20 مشروعاً، وجار تنفيذ 8 مشروعات، وعرض بشكل تفصيلي موقف المشروعات المُنفذة.           

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من أقسام المستشفى، وخاصة الطوارئ والغسيل الكلوي، واستمع إلى شرح حول مكونات المستشفى ونسب الإنجاز، حيث أوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن المستشفى يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 13 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي مكون من أربعة طوابق، بطاقة استيعابية تبلغ 223 سريراً تشمل 185 سرير إقامة داخلية، و13 سرير عناية مركزة، و25 حضانة للأطفال المبتسرين، إلى جانب 6 غرف عمليات، و21 ماكينة غسيل كلوي، و17 عيادة خارجية. 

وأضاف مساعد وزير الصحة والسكان أن المستشفى يضم أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والغسيل الكلوي، والعمليات، والعناية المركزة، والنساء والتوليد، والأطفال المبتسرين، والمعامل، والإقامة الداخلية، وكذا قاعات للتدريب، بما يُساهم في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة لأهالي المنطقة، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع تصل إلى 95%، ومن المُقرر الانتهاء من المشروع خلال شهر نوفمبر 2026.

وفي ختام الزيارة شارك الدكتور مصطفى مدبولي في صورة تذكارية ضمت وزراء الوفد المرافق، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وقيادات وزارة الصحة والسكان، وكذا الأطقم المنفذة للمشروع من المهندسين والعمال.

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