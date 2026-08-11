النيران تحاصر شقة سكنية بكمبوند مكسيم في الشروق.. والحماية المدنية تتدخل

اندلع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في العقار رقم 13 بكمبوند مكسيم بمدينة الشروق خلف الجامعة البريطانية، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية للتعامل مع النيران.

كواليس الحريق

وفور تلقي البلاغ، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول العقار، لتأمين المنطقة ومنع امتداد النيران إلى الوحدات والمباني المجاورة.

جهود مكثفة للسيطرة على الحريق

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع النيران وملابسات الواقعة.

ولم يتم حتى الآن حسم أسباب الحريق أو تحديد مدى وجود إصابات، لحين انتهاء أعمال السيطرة والفحص بموقع البلاغ.