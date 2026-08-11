بعد قرار فيفا.. مباريات يغيب عنها سعفان الصغير مدرب حارس منتخب مصر

يغيب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطني عن مباراتي الفراعنة الكبار فى تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

يأتي ذلك تنفيذا لعقوبة الإيقاف الصادرة بموجب قرار ن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا مباراتين وتغريمه ماليا بعد طرد سعفان الصغير فى مباراة الأرجنتين بمونديال 2026.

ويفتقد منتخب مصر الوطني خدمات مدرب الفراعنة الكبار سعفان الصغير فى مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 الأولي أمام أنجولا وفى الجولة الثانية أمام جنوب السودان خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا انضباطيا بحق سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي انتهت بخروج المنتخب الوطني من المنافسات.

وقررت لجنة الانضباط في فيفا إيقاف سعفان الصغير لمدة مباراتين، إلى جانب توقيع غرامة مالية تتجاوز 50 ألف دولار، بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال اللقاء أمام المنتخب الأرجنتيني.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة حالة من التوتر داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بعدما أبدى أعضاؤه اعتراضهم على عدد من القرارات التحكيمية التي صدرت خلال اللقاء.

وكان سعفان الصغير من أكثر عناصر الجهاز الفني اعتراضا، حيث دخل في نقاش حاد مع طاقم التحكيم عقب المباراة، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشادة انتهت بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وبموجب القرار، سيغيب مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن المباراتين المقبلتين للفراعنة، تنفيذا للعقوبة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يواصل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استعداداته للاستحقاقات الرسمية المقبلة بعد المشاركة التاريخية لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في كأس العالم 2026.