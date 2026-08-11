رائحة الغسالة لا تختفي رغم تنظيفها؟ السبب في هذا الجزء المهمل

تعتبر رائحة الغسالة الكريهة من المشكلات المزعجة التي قد تظهر رغم تنظيف حلة الغسالة واستخدام المنظفات بشكل منتظم. وقد يعتقد البعض أن السبب هو اتساخ الحلة فقط، لكن في الحقيقة يمكن أن تختبئ بقايا المنظفات والرطوبة والعفن في أماكن يصعب الوصول إليها، ما يجعل الرائحة تعود مرة أخرى بعد كل عملية تنظيف.

فلماذا لا تختفي رائحة الغسالة رغم تنظيفها؟ وأين يمكن أن تكون المشكلة؟

درج مسحوق الغسيل.. مكان مهمل تتجمع فيه الرواسب

من أكثر الأجزاء التي قد تكون مسؤولة عن الرائحة الكريهة درج مسحوق الغسيل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

رائحة الغسالة لا تختفي رغم تنظيفها؟

فمع الاستخدام المتكرر، يمكن أن تتراكم بقايا مسحوق الغسيل والمنظف ومنعم الملابس داخل الدرج والزوايا المحيطة به، ومع وجود الرطوبة تصبح هذه الرواسب بيئة مناسبة لنمو العفن والبكتيريا.

وقد يبدو الدرج نظيفًا من الخارج، بينما تكون هناك طبقة من الرواسب في الجزء الداخلي أو في فتحات مرور المياه.

لذلك، إذا استمرت الرائحة رغم تنظيف حلة الغسالة، فمن المهم إخراج درج المسحوق بالكامل وتنظيفه جيدًا، مع الاهتمام بالفتحات الموجودة خلفه.

جلدة باب الغسالة قد تخفي العفن

في الغسالات ذات الباب الأمامي، تعد جلدة الباب المطاطية من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها المياه وبقايا الصابون وشعر الملابس والأوساخ.

وقد تتراكم هذه البقايا داخل الثنيات المطاطية، ما يؤدي إلى ظهور رائحة رطوبة أو عفن.

ويُنصح بفحص الثنيات بعناية ومسحها وتجفيفها بعد الاستخدام، مع عدم ترك باب الغسالة مغلقًا مباشرة بعد انتهاء دورة الغسيل.

فلتر الغسالة.. السبب الذي قد لا يخطر على بالك

من الأجزاء التي يتم تجاهلها أيضًا فلتر الغسالة.

فالفلتر يجمع أشياء مختلفة مع مرور الوقت، مثل الوبر والشعر والأوساخ وأحيانًا أشياء صغيرة تخرج من جيوب الملابس. وإذا لم يتم تنظيفه وفق تعليمات الشركة المصنعة، فقد تتراكم الرواسب والرطوبة داخله وتساهم في ظهور رائحة غير مستحبة.

ويجب فصل الغسالة عن الكهرباء واتباع تعليمات الشركة عند تنظيف الفلتر، لأن فتحه قد يؤدي إلى خروج كمية من المياه.

خرطوم الصرف قد يكون وراء الرائحة

في بعض الحالات لا تكون المشكلة داخل الغسالة نفسها، وإنما في خرطوم الصرف أو نظام الصرف.

فإذا كان هناك انسداد جزئي أو تراكم للرواسب أو مشكلة في طريقة تركيب الخرطوم، فقد تعود الروائح من نظام الصرف إلى الغسالة.

وهنا قد تستمر الرائحة رغم تنظيف الحلة والدرج والجلدة المطاطية.

لماذا تزداد الرائحة إذا أغلقت باب الغسالة؟

إغلاق باب الغسالة وهي من الداخل رطبة يحبس الرطوبة، ما يساعد على ظهور روائح غير مستحبة مع مرور الوقت.

ولهذا يفضل بعد انتهاء دورة الغسيل ترك الباب مفتوحًا لفترة تسمح بتهوية الحلة، إلى جانب تجفيف المناطق التي تتجمع فيها المياه.

كما يفضل عدم ترك الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات طويلة بعد انتهاء دورة الغسيل.

كيف تتخلص من رائحة الغسالة؟

للحفاظ على الغسالة ومنع عودة الرائحة، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

تنظيف درج مسحوق الغسيل بانتظام.

تنظيف وتجفيف جلدة الباب والثنيات المطاطية.

فحص وتنظيف الفلتر وفق تعليمات الشركة المصنعة.

التأكد من سلامة خرطوم الصرف وعدم وجود انسداد.

تشغيل دورات التنظيف المخصصة للغسالة إذا كانت متوفرة.

عدم الإفراط في استخدام مسحوق الغسيل أو منعم الملابس.

ترك باب الغسالة مفتوحًا بعد انتهاء الغسيل حتى تجف من الداخل.

إخراج الملابس فور انتهاء الدورة قدر الإمكان.

لا تخلط مواد التنظيف معًا

ومن المهم عدم خلط مواد التنظيف المختلفة، خصوصًا المنتجات التي تحتوي على الكلور مع مواد أخرى، لأن بعض الخلطات قد تنتج أبخرة خطرة. والأفضل دائمًا اتباع تعليمات الشركة المصنعة للغسالة ومنتج التنظيف المستخدم.