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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسباب خفية وراء بطء الـ Wi-Fi عندك.. تخلص منها فوراً بهذه التطبيقات المجانية

بطء الإنترنت
بطء الإنترنت
لمياء الياسين

تُعد مشكلة بطء الإنترنت من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه المستخدمين يومياً، و تؤثر سلباً على تصفح المواقع، مشاهدة الفيديوهات، أو إنجاز الأعمال.

وغالباً ما يعود هذا البطء إلى أسباب خفية كاستهلاك التطبيقات للخلفية أو وجود أجهزة غريبة تسرق سعة الشبكة، ولحسن الحظ، تتوفر مجموعة من التطبيقات الذكية والمجانية التي تتيح لك فحص الشبكة، وكشف المشاكل المؤثرة على الأداء، وحلها بسهولة لاستعادة السرعة الكاملة لاتصالك.

برنامج Fing لتقوية شبكة الواي فاي

يعمل برنامج Fing على اكتشاف المتطفلين الذي يستخدمون الشبكة الخاصة بك من دون إذنك، كما يعمل على تحليل شبكة الواي فاي الخاصة بك ومعرفة أسباب بطء الإنترنت على هاتفك.

برنامج Net Optimizer لتسريع الإنترنت في الأندرويد

يعد تطبيق Net Optimizer من أفضل البرامج في هذه الفئة فهو يتميز بفعاليته في تسريع الواي فاي أو اتصال البيانات بكل سهولة وذلك بفضل الواجهة البسيطة التي يأتي بها البرنامج حيث يمكنك تشغيله بنقرة زر واحدة فقط.

ويعمل تطبيق Net Optimizer على تحليل شبكات DNS من أجل اختيار الأسرع من بينها كما أنه يسمح لك بتحديدها يدويًا إذا أردت ذلك، كما يساعدك البرنامج على زيادة سرعة التصفح ومشاهدة الفيديوهات وكذلك تقليل البينج ووقت التأخير في الألعاب أون لاين.

 برنامج Speedify

يتمتع برنامج Speedify بعدد كبير من المميزات تجعله مفيدً لجميع المستخدمين فسواء كنت ترغب في تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديو والبث المباشر أو حتى تنزيل الملفات من الإنترنت فسوف يساعدك برنامج Speedify على زيادة سرعة الإنترنت بشكل كبير وإنجاز المهام المطلوبة منك في وقت أقل.

برنامج Connection Stabilizer Booster

يتمتع هذا التطبيق بأكثر من 10 مليون عملية تنزيل وتقييم 4.4/5 حيث يأتي هذا التطبيق المميز في متجر بلاي لهواتف الأندرويد ويعمل هذا التطبيق على حل مشكلة عدم استقرار الشبكة الذي يؤدي إلى ضعف سرعة الإنترنت، 

ويعمل هذا التطبيق على اكتشاف المشاكل التي تؤدي إلى بطء سرعة الإنترنت لديك بما في ذلك اتصال عدد كبير من المستخدمين في نفس الوقت، كما أنه يحتوي على أداة من أجل قياس سرعة الإنترنت.

تطبيقات آخرى 

  • Fing: يكشف جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة لمعرفة ومجابهة سارقي الواي فاي.
  • Wi-Fi Analyzer: يحلل قنوات الإشارة المحيطة بك لاختيار القناة الأقل ازدحاماً وتسريع الاتصال.
  • NetSpot: يساعد في تحديد نقاط وضع الراوتر المثالية داخل المنزل لتغطية أقوى.

تطبيقات تحسين الأداء وإدارة الاتصال

  • NetGuard: يمنع تطبيقات الخلفية من استهلاك الإنترنت بدون إذنك لتوفير السرعة الكاملة.
  •  Cloudflare: يغير خوادم الـ DNS إلى خوادم أسرع وأكثر أماناً لتحسين استجابة التصفح.
  • GlassWire: يراقب استهلاك البيانات لحظياً لمعرفة أي التطبيقات يلتهم سرعة الإنترنت.
برنامجFing شبكة الـواي بطء الإنترنت مشاهدة الفيديوهات زيادة سرعة الإنترنت ضعف سرعة الإنترنت

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