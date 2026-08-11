المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

المتحدث العسكري:

إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية

الأسلحة والذخائر كانت معدة للترويج والبيع في محافظات العمق المصري

ضبط 24 قطعة سلاح و49211 طلقة و14 دانة آر بي جي و28 عبوة دافعة آر بي جي

أعلن العقيد أركان حرب أحمد عتمان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط أنشطة إحدى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود العاملة في مجال تهريب وبيع الأسلحة والذخائر عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

وأوضح المتحدث العسكري أن عملية الإحباط جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد باعتزام هذه الشبكة تهريب كميات من الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية للبلاد بغرض ترويجها وبيعها في محافظات العمق المصري وتزويد العناصر الإجرامية العاملة في مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب

وأضاف المتحدث العسكري أنه على الفور صدرت الأوامر بتكثيف أعمال الرصد والتأمين وملاحقة عناصر هذه الشبكة ما أسفر عن إحباط عمليتي تهريب لشحنتي أسلحة وذخائر في الظهير الصحراوي لمحافظة أسوان وضبط 24 قطعة سلاح مختلفة الأنواع وكمية من الذخائر بإجمالي و 49211 طلقة مختلفة الأعيرة و14 دانة آر بي جي و 28 عبوة دافعة آر بي جي وسيارة تويوتا هايلوكس

فضلا عن ضبط عدد من الأوراق الثبوتية لبعض العناصر الأجنبية ويجري حاليا ملاحقة باقي أطراف هذه الشبكة تمهيدا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة حيالهم

يأتي ذلك تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الحدود الاستراتيجية للدولة وضربا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري.