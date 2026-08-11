باب المندب يشتعل.. مصرع 3 بحارة في استهداف سفينة تجارية خلال قصف حوثي

أفادت وسائل إعلام يمنية، عن مصرع ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تجارية فجر اليوم الثلاثاء، وذلك إثر استهداف السفينة بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في منطقة باب المندب.

وكشفت قناة "العربية السعودية" أن الضحايا هم بحاران باكستانيان وآخر إندونيسي، وأشارت إلى أن الصاروخ أُطلق من شرق محافظة تعز أثناء إبحار السفينة في المضيق.

صور نشرتها وسائل إعلام يمنية عن استهداف سفينة تجارية بباب المندب

تصعيد حوثي في باب المندب

وسّعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران نطاق تصعيدها العسكري في اليمن، وتزامن الهجوم على السفينة مع قصف صاروخي وبطائرات مسيرة طال مدينة المخا الساحلية وميناءها، وأحياء سكنية في مأرب، ومناطق في تعز.

يأتي ذلك بعد يومين من هجمات متواصلة على مواقع عسكرية ومنشآت ومناطق مدنية.

قصف مكثف على مدينة المخا ومينائها

أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مدينة المخا بـ 5 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة.

ونقل الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية المرابطة في الساحل الغربي أن الجماعة استهدفت السفينة في مضيق باب المندب، دون أن يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحوثيين بشأن الهجوم.

وأوضحت مصادر محلية أن فجر الثلاثاء شهد 3 ضربات صاروخية على المخا، إحداها استهدفت الميناء مباشرة.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بتعرض المدينة والميناء لقصف بالصواريخ الباليستية.4. إطلاق صواريخ من شرق تعز وانفجارات في إبجاء قصف المخا بعد سماع دوي انفجارات في مدينة إب.

وقالت مصادر محلية إنها ناجمة عن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المخا من مناطق شرق تعز، وحتى الأن، لم تتوفر معلومات نهائية عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الضربات الأخيرة.

استهداف أحياء سكنية في مأرب ومواجهات في تعز

في مأرب، قال الجيش اليمني إن الحوثيين استهدفوا أحياء سكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما تحدث سكان عن سماع دوي انفجارين يرجح أنهما نتجا عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات مسيرة.

وتزامن ذلك مع مواجهات في جبهة تعز، حيث أعلن الجيش إحباط محاولة تسلل حوثية في جبهة "الكريفات" شرق المدينة، مؤكدا أسر عدد من عناصر الجماعة دون تحديد عددهم أو تقديم تفاصيل إضافية.