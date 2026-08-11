مدبولي: البطالة تنخفض لأقل من 6%.. والساحل الشمالي يتحول لوجهة استثمارية وسياحية عالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقب جولته بمحافظة الغربية، أن نسبة البطالة انخفضت عن 6%، وأن وزير التخطيط أعلن ذلك، وأن معدلات التضخم تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح بخصوص الاقتصاد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه اليوم في الغربية ومنذ يومين كان في مطروح، مشيرا إلى أن هناك مستشفى كاملا في العلمين، ومستشفى علم الروم سيكون المستشفى الرئيسي في مطروح، وأن هناك خدمات طبية وتنمية سياحية وإسكان، ومشروع علم الروم بالشراكة مع قطر.

وأضاف أنه يتابع التعليقات على ما يحدث في الساحل الشمالي، معلقًا: "علينا أن نفرح بما يتحقق في الساحل وتوفير عملة صعبة للدولة، وأن السياحة أصبحت أفضل، وأن ما يتم ينتج عنه توفير فرص عمل".

وكشف أن “الساحل الشمالي طوال الـ 40 سنة الماضية كانت عبارة عن منتجعات تعمل لأيام في السنة أو شهر أو شهرين، وكانت مخصصة لبعض المواطنين، لكن اليوم هناك جذب للاستثمارات المحلية والعالمية وعلينا أن نفرح”.

وذكر أن هناك غرفا سياحية يتم تنفيذها في الساحل، منها للدولة ومنها للقطاع الخاص، وأن هذا سيوفر فرص عمل وسينتج عنه توفير عملة صعبة للدولة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز طب أسرة سندبسط بمحافظة الغربية ويرافقه عدد من الوزراء من وزير الصحة والإسكان والزراعة والتنمية المحلية.

واستمع مدبولي لشرح حول المركز الطيبي الذي يقدم الخدمات الطبية لأهالي القرية ضمن مشروع حياة كريمة، والذي يتضمن 3 أدوار على مساحة 2050 مترا.

واستمع مدبولي لشرح حول توفير الأدوية اللازمة للمواطنين وتوفير أدوية الأنسولين والتي تكفي شهرين بأجود الأنواع، كما تفقد عيادة طب الأسرة وتعرف على وسائل تنظيم الأسرة.

تأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الغربية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية والعمرانية الجاري تنفيذها في المحافظة، والوقوف على نسب تنفيذها.