المواطن عايز يحس بالخدمة.. مدبولي يتحدث عن فلسفة حياة كريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن طموحات الحكومة كانت تتمثل في الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن القرى المصرية ظلت مهملة طوال عشرات السنين.

وأوضح أن بعض المشروعات كانت تتم من خلال ضغط بعض النواب على الوزراء، مشيرًا إلى أن الحكومة عانت خلال العامين الأولين من المبادرة بسبب المشكلات الكثيرة التي كانت تواجهها.

وأشار إلى أن الحكومة تعلمت من المرحلة الأولى، وأنه سيتم البناء على ما تم إنجازه، مؤكدًا أنه يشعر بالفرح عندما يجد أي مواطن يشيد بما تم تقديمه من خدمات.

رضا المواطنين

ولفت إلى أنه تم إنفاق 450 مليار جنيه على المشروع في المرحلة الأولى، موضحًا أن هدف الحكومة كان تحقيق رضا المواطنين، وأنه كان يتابع طوال الوقت مع الوزراء تشغيل المشروعات، دون النظر إلى حجم ما تم إنجازه بالنسبة المئوية.

الشعور بوجود المشروعات

وأوضح أن هدف المواطن هو الشعور بوجود المشروعات والاستفادة مما يتم تقديمه من خدمات.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز طب أسرة سندبسط بمحافظة الغربية ويرافقه عدد من الوزراء من وزير الصحة والإسكان والزراعة والتنمية المحلية .

واستمع مدبولي لشرح حول المركز الطيبي الذي يقدم الخدمات الطبية لأهالي القرية ضمن مشروع حياة كريمة والذي يتضمن 3 ادوار علي مساحة 2050 متر .

واستمع مدبولي لشرح حول توفير الأدوية اللازمة للمواطنين وتوفير أدوية الأنسولين والتي تكفي الي شهرين بأجود الأنواع كما تفقد عيادة طب الاسرة وتعرف علي واسئل تنظيم الاسرة والجاز الذي يستمر عامين .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الغربية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية والعمرانية الجاري تنفيذها في المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات .