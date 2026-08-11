شاهد.. طياران يوثقان زلزال كولومبيا من كابينة الطائرة

ضرب زلزال مروع كولومبيا وتسبب في وفيات وإصابات بالغة عوضًا عن خسائر في المرافق والممتلكات، بعدما فاقت شدة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر.

وثّق طيّاران من داخل قمرة قيادة طائرة من طراز Airbus A320، لحظة وقوع الزلزال المدمر بقوة 7.4 درجات الذي ضرب كولومبيا، أمس الاثنين .

جرى توثيق ذلك، بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع من مدرج مطار ماتيكانا الدولي في مدينة بيريرا.

ونشرت الفيديو، صحيفة التميبو الكولومبية، على حسابها على مواقع التواصل.

وفي الفيديو، اهتزت الطائرة بعنف من جانب إلى آخر على المدرج، تحت تأثير الزلزال الذي استمر 46 ثانية.

وبمجرد توقف الزلزال، أقلعت الطائرة بسلام من مطار العاصمة الريزارالدية، التي تحولت إلى واحدة من بؤر الدمار الأكثر فداحة.

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حصيلة القتلى



ارتفعت حصيلة القتلى فى مدينة بيريرا إلى 66 شخصا

ففي مدينة بيريرا وحدها.

أكدت فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 53 شخصًا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وجراء الزلزال، انهار 42 مبنى بالكامل، و8 مبانٍ أخرى انهارت جزئيًا، بينها أجزاء من سقف مطار بيريرا نفسه، حيث تُوفي 3 أشخاص على الأقل جراء سقوط أجزاء من الهيكل الإنشائي للمطار على رؤوس الركاب.

https://www.instagram.com/reel/Db4YEqmtxjj/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AsjQsPRLoTh7ak4mmOMQ7W4

ولم يقتصر الدمار على المباني السكنية، إذ امتد ليشمل البنية التحتية الحيوية، حيث تسبب الزلزال في حدوث حرائق هيكلية واشتعال النيران في بعض الأشجار نتيجة تمزق خطوط الكهرباء والغاز، ما زاد من عبء فرق التدخل السريع التي تعمل تحت ضغط هائل.

وتواصل فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والإنقاذ عملها في انتشال الضحايا.