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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسبانيا تفرض تفتيشا مؤقتا على القادمين من إيطاليا ردا على إجراءات روما

إسبانيا تفرض تفتيشا مؤقتا على القادمين من إيطاليا ردا على إجراءات روما
إسبانيا تفرض تفتيشا مؤقتا على القادمين من إيطاليا ردا على إجراءات روما
أ ش أ

أعلنت إسبانيا فرض إجراءات تفتيش مؤقتة على حدودها للقادمين من إيطاليا، ردا على قرار روما فرض إجراءات مماثلة على القادمين من إسبانيا، على خلفية التدفق الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن الإجراءات ستبدأ منتصف ليل السبت وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، في ظل ما وصفته بـ"الضغوط المستمرة للهجرة غير النظامية" التي تواجهها إيطاليا.

وكانت إسبانيا قد هددت باتخاذ "إجراءات متناسبة" ضد إيطاليا إذا لم تلغِ عمليات التفتيش، فيما أكدت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها "لا تعتزم مراجعة القرار" قبل 15 أغسطس، مشيرة إلى توقع السلطات الإسبانية موجة جديدة من الهجرة إلى سبتة.

وقالت ميلوني إن إيطاليا "لا تقبل الإنذارات أو الإملاءات من الخارج" فيما يتعلق بأمنها القومي ومراقبة حدودها، موضحة أن القرار سيُراجع فقط في حال التأكد من عدم وجود مخاطر أمنية أو إرهابية أو موجة جديدة من الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وفرضت إيطاليا في 31 يوليو الماضي عمليات تفتيش عند نقاط الدخول البحرية والجوية على مواطني الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، في إجراء وصفته بأنه استثنائي لحماية الأمن القومي.

إجراءات تفتيش مؤقتة خلفية التدفق الجماعي للمهاجرين من المغرب مدينة سبتة الإسبانية وزارة الداخلية الإسبانية

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