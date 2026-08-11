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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب
أمل مجدى

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، ارتفاعاً كبيراً في مختلف الأعيرة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7120جنيها، وعيار 21 وصل إلى 6230.

يتابع المواطنون سعر الذهب بشكل مستمر، سواء لاقتناء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، أو المستثمرون الذين يعتبرون المعدن الأصفر أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 لنحو 7120 جنيها للبيع، مقابل 7075 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6230 جنيها للبيع، مقابل 6190 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5340 جنيها للبيع، مقابل 5305 جنيهات للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 لنحو 4155 جنيها للبيع، مقابل 4125 جنيها للشراء.

وزاد  سعر الجنيه الذهب نحو 49840 جنيها للبيع، مقابل 49520 جنيها للشراء.

وسجلت سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلية نحو 221455 جنيها للبيع، مقابل 220035 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4393.87 دولار.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

أسعار الذهب في مصر اليوم

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: بحيث تؤثر كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك على الأسعار.

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