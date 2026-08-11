يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء.. ترامب: نحن في مرحلة تفاوض مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة حاليًا في مرحلة تفاوض مع إيران، وأرى إنهم يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء.

أضاف ترامب بأن الإيرانيين يوافقون على أمر، ثم يخرجون إلى وسائل الإعلام للتصريح بأنهم لم يوافقوا عليه.



ترامب : على إيران دفع تعويضات

وسبق وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات عن مقتل أشخاص قال إنها قتلتهم في حروب وهجمات واحتجاجات، وهو الأمر الذي يزيد من حدة التوتر مع طهران مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق وشيك لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب إنه كان يرد على دعوة إيران السابقة لواشنطن لتلبية الشروط، بما في ذلك تعويض طهران عن الأضرار التي لحقت بها في أكثر من خمسة أشهر منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أراضيها.

وكتب ترامب على حسابه على "تروث سوشيال": "أطالب أيضاً بتعويض من إيران عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم وأصابتهم بجروح خطيرة بسبب قنابلها المزروعة على جوانب الطرق والعديد من الصراعات التي تشتهر بها".

لم يُذكر هذا المطلب الأمريكي الجديد المفاجئ في أي من المحادثات السابقة.

جميع المفاوضات المستقبلية

وقال ترامب إنه سيُدرج في جميع المفاوضات المستقبلية مع إيران، وسيتضمن مطالبات بدفع تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الذين قال إن إيران قتلتهم.

كما اقترح أن تقوم إيران بتعويض "عائلات القتلى على متن المدمرة الأمريكية كول"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في 12 أكتوبر عام 2000، والذي جرى فيه استهداف سفينة حربية أمام اليمن والذي أسفر عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًا، والذي تم إلقاء اللوم فيه على تنظيم القاعدة وليس إيران.

على الولايات المتحدة تلبية الشروط

وكانت إيران قد صرحت في وقت سابق بأنها تقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد ممرات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة تلبية الشروط، بما في ذلك التعويض وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية قبل إعادة فتح الممر المائي الرئيسي.

تم إغلاق المضيق منذ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والتضخم، والذي كان يمر عبره حوالي خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي قبل الصراع.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% بعد تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، حيث تراجعت التفاؤلات الأولية بشأن اتفاق محتمل حول المضيق.

وواصل خام برنت ارتفاعه ليسجل ارتفاعاً بنسبة 4.25% .

وارتفعت أسعار الغاز في هولندا وبريطانيا للعقود الآجلة بأكثر من 10%.