برشلونة يقترب من حسم صفقة فيران توريس إلى باريس سان جيرمان

اقترب نادي برشلونة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال المهاجم الإسباني فيران توريس، بعد تقدم المفاوضات بين الناديين بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، وسط توقعات بإغلاق الصفقة والإعلان عنها رسميًا قريبًا.

برشلونة يرفض العرض الأول

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، رفض برشلونة العرض الأول الذي تقدم به باريس سان جيرمان، والذي بلغت قيمته 50 مليون يورو، موزعة بين مبلغ ثابت وحوافز ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب.

ورغم الرفض، لم تتوقف المفاوضات بين الطرفين، حيث شهدت الساعات الماضية تقاربا واضحا في وجهات النظر، خاصة أن الفارق بين مطالب الناديين لم يكن كبيرا.

50 مليون يورو قيمة ثابتة

ويتمسك برشلونة بالحصول على 50 مليون يورو كمبلغ ثابت، إلى جانب قيمة إضافية مرتبطة ببعض المتغيرات والمعايير التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وشهدت المفاوضات تطورا سريعا، لدرجة أن بعض الأطراف المشاركة في الصفقة باتت تعتبر الاتفاق قد حسم من الناحية العملية، رغم عدم الانتهاء من الإجراءات القانونية والإعلان الرسمي حتى الآن.

اتفاق اللاعب مع باريس

وعلى صعيد اللاعب، فقد توصل فيران توريس بالفعل إلى اتفاق بشأن شروط عقده مع باريس سان جيرمان، ولم يتبق أمام إتمام الصفقة سوى الحصول على الموافقة النهائية بين الناديين.

وكان المهاجم الإسباني قد أبلغ إدارة برشلونة، الأسبوع الماضي، بقراره الموافقة على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وهو ما وافق عليه النادي الكتالوني، مع تمسكه بالحصول على المقابل المالي الذي يراه مناسبًا.

لويس كامبوس وديكو يقودان المفاوضات

ويتولى لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مسؤولية المفاوضات المباشرة بشأن قيمة الصفقة وتفاصيلها المالية.

ورغم أن الاتفاق لم يغلق قانونيا بشكل نهائي حتى الآن، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن انتقال فيران توريس إلى باريس سان جيرمان بات قريبًا جدًا، وقد يصبح الإعلان الرسمي مجرد مسألة وقت، بعد حسم التفاصيل المتبقية بين الناديين.