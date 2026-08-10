أفضل مصادر الأوميجا 3.. أطعمة مهمة لصحة القلب والمخ

تعد الأوميجا 3 من الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ولا يستطيع إنتاجها بالكميات الكافية، لذلك يجب الحصول عليها من النظام الغذائي أو المكملات الغذائية عند الحاجة.

وتأتي الأسماك الدهنية في مقدمة الأطعمة الغنية بالأوميجا 3، خاصة السلمون والسردين والماكريل والأنشوجة، حيث تحتوي على نوعي EPA وDHA، وهما من أهم أنواع الأوميجا 3 التي يستفيد منها الجسم.

كما تعد بذور الكتان من المصادر النباتية الغنية بالأوميجا 3، ويفضل تناولها مطحونة للاستفادة من عناصرها الغذائية، إلى جانب بذور الشيا التي يمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان والسلطات.

ويعتبر الجوز «عين الجمل» من المصادر النباتية الجيدة أيضا، بالإضافة إلى فول الصويا ومنتجاته، بينما يحتوي الأفوكادو على كميات أقل من الأوميجا 3 مقارنة بالأسماك، لكنه يظل جزءا مفيدا من النظام الغذائي المتوازن.

وتشير الإرشادات الغذائية إلى أهمية تناول الأسماك ضمن نظام غذائي صحي، مع اختيار الأنواع الأقل في الزئبق، خاصة بالنسبة للحوامل والأطفال.

ويفضل الحصول على الأوميجا 3 من مصادر غذائية متنوعة، وعدم تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب، خصوصا أثناء الحمل أو عند استخدام أدوية تؤثر على سيولة الدم.