إيران: اتفاق السعودية وتركيا وباكستان يؤكد استحالة تحقيق أمن المنطقة عبر واشنطن

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى الاتفاق بين تركيا وباكستان والسعودية، قائلاً: "لقد باتت سياسة إسرائيل واضحة، وينبع هذا الاتفاق من إدراك أن تحقيق الأمن عبر الولايات المتحدة لم يعد ممكناً".

وأضاف: “إيران ترفض التدخل الأجنبي في المنطقة. وتدعو دول المنطقة إلى تعزيز العلاقات والثقة والأمن بمعزل عن العوامل الخارجية”، وفيما يتعلق بالمحادثات مع عُمان، قال: "طالما استمرت الحرب، لن نسمح بالمرور عبر المضيق، لم نناقش مسألة الرسوم، ولكن من المتعارف عليه فرض رسوم على الخدمات. نحن نركز الآن على مضيق هرمز، وليس على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".