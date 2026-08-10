قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تكهنات واسعة تشكك في رواية الحكومة حول مرشد إيران.. قد يكون قتل قبل فترة

مجتبى نجل خامنئي
مجتبى نجل خامنئي
محمد على

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه سيتم نشر صور المرشد قريباً، وذلك بعد تكهنات واسعة بمقتله.


 


وبحسب تقرير صادر عن وكالة أنباء ميزان الرسمية الإيرانية، سيتم قريباً نشر صور المرشد  الإيراني في الأماكن العامة لأول مرة منذ تعيينه في مارس.

 تكهنات واسعة النطاق

انتشرت تكهنات واسعة النطاق حول صحة أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد لعدة أشهر.

قالت ميزان، نقلاً عن قاسم قريشي، المسؤول في الحرس الثوري ، إنه سيتم نشر صور للمرشد  مجتبى خامنئي "بين الناس وفي الشوارع، وكذلك في اجتماعات مع قادة القوات المسلحة" في المستقبل.


خلال  الأيام  الماضية، نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو غير مؤرخ لخامنئي، وهو الأول له منذ تعيينه بعد اغتيال والده علي خامنئي في بداية الحرب. يُظهر المقطع خامنئي وهو يُلقي درساً دينياً على مجموعة من الناس، ويبدو أنه صُوّر قبل الحرب. ولم يُقدّم المنشور أي تفاصيل حول توقيت تصوير المقطع.

أثيرت تساؤلات حول صحة المرشد الأعلى، وما إذا كان قد أصيب خلال الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، حيث ذكرت مصادر تحدثت إلى شبكة CNN وقت انتخاب مجتبى أنه أصيب بكسر في قدمه، بالإضافة إلى جروح طفيفة في وجهه. إلا أن الفيديو الذي نُشر يوم السبت، والذي لم يُحدد تاريخه، لا يُظهر أي علامات إصابة.

كما أفادت وكالة أنباء الجمهورية  الحكومية يوم الأحد بأن خامنئي عقد اجتماعاً مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لمناقشة "الشؤون العسكرية والاقتصادية" للبلاد.

الرسمية الإيرانية قاسم قريشي الحرس الثوري مجتبى خامنئي بيزشكيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

تكلفة إرجاع السلعة المشتراة

هل تكلفة إرجاع السلعة المشتراة إلكترونيا تكون على المشتري أم البائع؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال.. عالمة أزهرية تحدد الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة الأشياء التالفة من العامل؟.. مواصفات الحجاب الشرعي.. وحكم التعامل بين الرجل والمرأة في العمل

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد