تكهنات واسعة تشكك في رواية الحكومة حول مرشد إيران.. قد يكون قتل قبل فترة

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه سيتم نشر صور المرشد قريباً، وذلك بعد تكهنات واسعة بمقتله.







وبحسب تقرير صادر عن وكالة أنباء ميزان الرسمية الإيرانية، سيتم قريباً نشر صور المرشد الإيراني في الأماكن العامة لأول مرة منذ تعيينه في مارس.

تكهنات واسعة النطاق

انتشرت تكهنات واسعة النطاق حول صحة أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد لعدة أشهر.

قالت ميزان، نقلاً عن قاسم قريشي، المسؤول في الحرس الثوري ، إنه سيتم نشر صور للمرشد مجتبى خامنئي "بين الناس وفي الشوارع، وكذلك في اجتماعات مع قادة القوات المسلحة" في المستقبل.



خلال الأيام الماضية، نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو غير مؤرخ لخامنئي، وهو الأول له منذ تعيينه بعد اغتيال والده علي خامنئي في بداية الحرب. يُظهر المقطع خامنئي وهو يُلقي درساً دينياً على مجموعة من الناس، ويبدو أنه صُوّر قبل الحرب. ولم يُقدّم المنشور أي تفاصيل حول توقيت تصوير المقطع.

أثيرت تساؤلات حول صحة المرشد الأعلى، وما إذا كان قد أصيب خلال الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، حيث ذكرت مصادر تحدثت إلى شبكة CNN وقت انتخاب مجتبى أنه أصيب بكسر في قدمه، بالإضافة إلى جروح طفيفة في وجهه. إلا أن الفيديو الذي نُشر يوم السبت، والذي لم يُحدد تاريخه، لا يُظهر أي علامات إصابة.

كما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الحكومية يوم الأحد بأن خامنئي عقد اجتماعاً مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لمناقشة "الشؤون العسكرية والاقتصادية" للبلاد.