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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«توأمة من أجل الإنسان».. البحر الأحمر وجنوب سيناء توحّدان الجهود لبناء مجتمع التعلم المستدام

توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول
ايمن محمد

شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، مراسم توقيع بروتوكول توأمة استراتيجية بين المحافظتين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية والبشرية في مجال «مدن التعلم»، ودعم جهود تنمية الإنسان وبناء القدرات.

ووقّعت البروتوكول، نيابةً عن المحافظين، ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، في خطوة تستهدف تدشين مرحلة جديدة من التعاون التنموي بين المحافظتين، تقوم على ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، وتطوير المهارات، والاستثمار في العنصر البشري.

وأكد المحافظان أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين المحافظات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية لتفعيل مفهوم «مدن التعلم» بالمحافظات الساحلية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية، بما ينعكس على كفاءة الإدارة المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الشراكة بين البحر الأحمر وجنوب سيناء تفتح آفاقًا جديدة لإتاحة فرص التعلم والتدريب بصورة مرنة وشاملة، بما يساعد أبناء المحافظتين على اكتساب 

 اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أن البروتوكول يعكس رؤية المحافظة نحو ترسيخ ثقافة «التعلم مدى الحياة»، وتنمية المهارات المهنية والرقمية للشباب، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب الحفاظ على التراث البيئي والثقافي الذي تتميز به المحافظة.

وأضاف أن التعاون مع محافظة البحر الأحمر يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة محفزة على التعلم المستمر، وتنمية المهارات، والابتكار، والنمو الذاتي، بما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين والمجتمعات المحلية بالمحافظتين.

وتأتي أهمية البروتوكول باعتباره نموذجًا عمليًا للتكامل بين المحافظات الساحلية في مجال بناء الإنسان، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى رفع جودة الحياة وتنمية القدرات البشرية، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، وفي إطار مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة».

وشدد محافظ جنوب سيناء على أن المحافظة تستهدف تحويل بنود البروتوكول إلى برامج ومبادرات عملية وملموسة يشعر 

 بأثرها على أرض الواقع، مؤكدًا أن التعاون مع محافظة البحر الأحمر لن يتوقف عند حدود تبادل الخبرات، وإنما سيمتد إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والأسر والمجتمعات المحلية.

وأكد أن الشراكة الجديدة تستهدف بناء مجتمع أكثر وعيًا، ورفع قدرات المواطنين، وتعزيز فرص التعلم والتدريب والابتكار، بما يواكب متطلبات المستقبل ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في المحافظتين.

جنوب سيناء البحر الأحمر توقيع بروتوكول تؤامة

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