«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل، ظهر خلاله شاب أثناء مواجهة زوجته بعد أن فوجئ بوجودها داخل سيارة برفقة رجل آخر.

وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، اقترب الشاب من السيارة وبدأ في توجيه أسئلة إلى الرجل الجالس برفقة زوجته، محاولا معرفة سبب وجودهما معا، قبل أن يوجه حديثه إلى زوجته متسائلا عن سبب تواجدها داخل السيارة.

وجاء رد الزوجة، وفقا لما ظهر في المقطع، بصورة أثارت تفاعل المتابعين، بعدما قالت له: «غور في داهية يلا»، لتتصاعد حدة النقاش بين الطرفين.

كما تضمن الفيديو حديثا عن ملكية السيارة، قبل أن يحاول الرجل تبرير وجوده مع السيدة، مدعيا أنه لا يعرفها وأنه كان «بيكسب فيها ثواب»، وهو ما رفضه الشاب مؤكدا أنها زوجته، ليدخل بعدها إلى السيارة ويستمر الحوار بين الطرفين في أجواء متوترة، في مشهد أثار سخرية واستغراب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسمت تعليقات المتابعين على الفيديو بين من أعربوا عن صدمتهم من تفاصيل الواقعة كما ظهرت في المقطع، وآخرين ركزوا على الحوار الذي دار بين أطراف المشهد، خاصة مع تضارب الروايات التي ظهرت خلال المواجهة.