قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس صربيا يحذر من الأسوأ: أوروبا تقترب من حرب كبرى.. وهزيمة روسيا مستحيلة
أذكار الصباح كاملة مكتوبة .. كلمات تجلب لك الرزق من أوسع الأبواب والخير كله
سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين
أسعار فورد اكسبيديشن 2026 في السوق السعودي
حقيقة وقوع هزة أرضية اليوم في مصر.. رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية يحسم الجدل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلني للفنانين

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلنى للفنانين
أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلنى للفنانين
شيماء جمال

أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تواصل دراسة ملف حق الأداء العلنى للفنانين، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الفنية القديمة التى يعاد عرضها عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية وتحقق عوائد مالية من إعادة استغلالها.

وأوضح أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن تطبيق حق الأداء العلنى على الأعمال القديمة يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، نظرا لوجود عقود وتنازلات أبرمها الفنانون والمنتجون فى فترات سابقة، مشيرا إلى تشكيل لجنة قانونية لدراسة هذه العقود وتقييم الموقف ووضع آليات واضحة للتعامل معها.

وشدد على أن النقابة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الفنانين ومصالح المنتجين والموزعين وباقى أطراف الصناعة الفنية، مؤكدا أن الجميع شركاء فى العملية الفنية، وبالتالى يجب أن تأتى أى صيغة جديدة بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف.
وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى عقد اجتماعات داخل الجهاز المصرى للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمى، بمشاركة المنتجين والنقابات والجمعيات المعنية، لبحث آليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية والوصول إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق جميع الأطراف.

ولفت إلى أن القانون ظل لسنوات طويلة دون تفعيل كامل، ولذلك لا يمكن تطبيقه بصورة فورية على جميع الأعمال القديمة دون مراجعة دقيقة، موضحا أن هناك تقدما كبيرا فى المناقشات، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج والآليات النهائية خلال أيام.

أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية النقابة حق الأداء العلنى للفنانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج

مصرع طفلة سقطت من سلم منزلها في سوهاج

اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج

أولوية تقسيم أحواض الأسماك تشعل مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

محكمة

الإعـ.دام لنجارين مسلح والسجن عامين لكهربائي في قضية إنهاء حياة شاب وسرقة دراجته بالخانكة

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد