أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلني للفنانين

أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تواصل دراسة ملف حق الأداء العلنى للفنانين، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الفنية القديمة التى يعاد عرضها عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية وتحقق عوائد مالية من إعادة استغلالها.

وأوضح أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن تطبيق حق الأداء العلنى على الأعمال القديمة يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، نظرا لوجود عقود وتنازلات أبرمها الفنانون والمنتجون فى فترات سابقة، مشيرا إلى تشكيل لجنة قانونية لدراسة هذه العقود وتقييم الموقف ووضع آليات واضحة للتعامل معها.

وشدد على أن النقابة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الفنانين ومصالح المنتجين والموزعين وباقى أطراف الصناعة الفنية، مؤكدا أن الجميع شركاء فى العملية الفنية، وبالتالى يجب أن تأتى أى صيغة جديدة بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف.

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى عقد اجتماعات داخل الجهاز المصرى للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمى، بمشاركة المنتجين والنقابات والجمعيات المعنية، لبحث آليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية والوصول إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق جميع الأطراف.

ولفت إلى أن القانون ظل لسنوات طويلة دون تفعيل كامل، ولذلك لا يمكن تطبيقه بصورة فورية على جميع الأعمال القديمة دون مراجعة دقيقة، موضحا أن هناك تقدما كبيرا فى المناقشات، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج والآليات النهائية خلال أيام.