الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا

كشف محمد طارق أضا، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، عن تحركات جديدة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك تجاه البرازيلي خوان بيزيرا، في ظل غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن إدارة الزمالك تجهز ملفا شاملا ضد اللاعب، تمهيدا لاتخاذ إجراءات تصعيدية والتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خاصة في ظل عدم التزام بيزيرا بتعاقده مع النادي وانقطاعه عن التدريبات.

وأشار إلى أن اللاعب لا يحق له فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، لافتًا إلى حصوله على كافة مستحقاته المالية لدى النادي، وهو ما يدفع الإدارة البيضاء إلى رفض الضغوط التي يمارسها اللاعب من أجل إجبار النادي على الموافقة على انتقاله إلى شباب أهلي دبي.

وأضاف أن إدارة الزمالك تتمسك بحقوقها في التعامل مع الأزمة، بينما تتزايد العقوبات الموقعة على بيزيرا بسبب غيابه عن فترة الإعداد، وفقًا للائحة الداخلية للفريق الأول لكرة القدم.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة إلى حسم موقف اللاعب بشكل قانوني، سواء بالعودة إلى الالتزام مع الفريق أو اتخاذ خطوات تصعيدية لحفظ حقوق النادي أمام الجهات المختصة.