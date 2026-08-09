تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن تنسيق كليات علمي رياضة المرحلة الثانية2026، وذلك للطلبة الحاصلين على مجموع 60% ويترقبون إعلان تنسيق الكليات رسمياً، لكن وفقا لمؤشرات تنسيق الجامعات العام الماضي 2025 هناك مجموعة من الكليات المتاحة امام طلاب علمي علوم ورياضة الحاصلين على مجموع 60 وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية..

كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

تشير مؤشرات التنسيق إلى إمكانية الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد للطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر، أبرزها:

كلية التربية بنات جامعة عين شمس (رياضة).

كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.

المعهد العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات بمدينة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للفراعنة شعبة علوم الحاسب بسقارة.

كلية التربية شعبة التربية الفنية بجامعة السويس.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.

كلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح.

كلية الثروة السمكية بجامعة السويس.

كلية التربية النوعية جامعة بنها.

كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

كلية التربية بجامعة بورسعيد.

كلية التربية بجامعة جنوب الوادي.

كلية التربية الموسيقية بجامعة قناة السويس.

كلية التربية جامعة المنصورة (رياضة).

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعات بني سويف والمنيا.

كليات السياحة والفنادق بعدد من الجامعات الحكومية.

كليات ومعاهد تقبل من 59% فأقل

وتضم قائمة الكليات والمعاهد التي جاءت ضمن مؤشرات التنسيق للطلاب الحاصلين على نحو 59%:

كليات التربية النوعية بعدد من الجامعات.

كليات الاقتصاد المنزلي.

كليات تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

معاهد الحاسبات ونظم المعلومات.

المعاهد العليا للغات والترجمة.

كليات الخدمة الاجتماعية.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

معاهد ترميم الآثار.

كليات التربية الرياضية ببعض الجامعات.

كليات تقبل من 58% فأقل

كما أظهرت مؤشرات تنسيق العام الماضي إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مجموع يقارب 58% بعدد من الكليات والمعاهد، من بينها:

كليات التربية النوعية.

كليات التربية الرياضية.

كليات السياحة والفنادق.

معاهد نظم المعلومات والإدارة.

معاهد اللغات والترجمة.

معاهد العلوم الإدارية.

كليات الاستزراع المائي والمصايد.

كليات تكنولوجيا المصايد والأسماك.

كليات ومعاهد تقبل من 50%

ووفقًا لمؤشرات التنسيق، يوجد عدد كبير من الكليات والمعاهد التي سجلت حدًا أدنى بلغ 50%، أبرزها:

كليات التربية الرياضية (بنين وبنات) في عدد من الجامعات.

المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة.

المعاهد العليا لنظم المعلومات.

المعاهد العليا للسياحة والفنادق.

المعاهد التجارية والفنية.

معاهد العلوم الإدارية.

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.

المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).

المعاهد التكنولوجية المتخصصة في العلوم المالية والإدارية.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2026

وبحسب شرائح المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2026 والمتقاربة مع العام الماضي، فإنّ توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2026 من المتوقع أن تكون مثل العام الماضي أو بزيادة طفيفة، حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى يبدأ من 220 درجة فأكثر بنسبة 68.75% وحتى 86%، بينما سيجرى إعلانها رسميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال ساعات.

ما هي الكليات التي تقبل من 65% في علمي رياضة؟

وفيما يخص الكليات التي تقبل من 65% في علمي رياضة أي ما يعادل نحو 208 درجة والذي يقع بين نهاية المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة، فإنّه يقع بين مجموعة اختيارات محدودة مثل:

- كلية التربية النوعية «تخصص موسيقى وفني».

- كلية الآداب «انتساب موجه».

- كلية الحقوق «انتساب موجه».

- المعاهد العليا والمتوسطة تجارة، وتكنولوجيا، وإدارة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي إذ تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع يبدأ من 50% وحتى 65% فأكثر.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق علمي رياضة

وبالنظر إلى تنسيق العام الماضي فإنّ الكليات المتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق علمي رياضة 2026 من المتوقع أن تشمل قطاعات واسعة ومهمة وأبرزها:

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: تتوافر في عدد من الجامعات الحكومية وفقًا للمقاعد الشاغرة والمجاميع مثل جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، والفيوم، وغيرها: إذ تراوحت الحدود الدنيا العام في تنسيق العام الماضي ما بين 260 درجة بنسبة 81.25% وحتى 270.5 درجة بنسبة 84.53%.

- كلية فنون جميلة «تخصص عمارة وفنون» في عددٍ من الجامعات الحكومية: تراوح الحد الأدنى للقبول العام الماضي بين 230 درجة بنسبة 71.87% وحتى 245 درجة بنسبة 76.56%.

- كلية فنون تطبيقية: تراوحت الحدود الدنيا بين 225 وحتى 235 أي ما يعادل 70.31% وحتى 73.43%.

- المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا المعتمدة: تقبل من مجموع يبدأ من 220 درجة فأكثر بنسبة 68.75%.

- كلية العلوم «رياضة»: تراوح الحد الأدنى بالجامعات الحكومية بين 220 وحتى 240 درجة بنسبة 68.75% وحتى 75% حسب التوزيع الجغرافي والمحافظة.

- كلية الزراعة: بلغ الحد الأدنى نحو 220 درجة أي ما يعادل 68.75%.

- كلية الألسن: تتراوح بين 250 وحتى 265 درجة تقريبًا بنسب تتراوح بين 78% وحتى 82.81%.

- كلية التربية «تخصص رياضة وعام»: تتراوح بين 220 درجة بنسبة 68.75% وحتى 245 حوالي 76%.

- كلية التجارة: بلغ الحد الأدنى نحو 220 درجة بنسبة 68.75%.

- كلية الآداب: تتراوح بين 210 وحتى 220 درجة بنسب تتراوح بين 65% وحتى 68.75%.

- كلية الحقوق «انتظام وانتساب»: تترواح بين 205 وحتى 220 درجة بنسبة تتراوح بين 64% إلى 68.75%.