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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الصلاة فريضة.. وبلاش شهوة التريند».. عالم أزهري يحسم الجدل حول صلاة الفتاة داخل مول

عالم أزهري
عالم أزهري
محمد البدوي

علق الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على الجدل المثار حول واقعة منع فتاة من أداء الصلاة داخل أحد المولات، مؤكدًا أن الصلاة فريضة، وداعيًا إلى التعامل مع مثل هذه المواقف بعيدًا عن المزايدات أو السعي وراء تحقيق مشاهدات وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

استحضار القيم والأخلاق

وقال الدكتور إبراهيم رضا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن المجتمع أصبح يعاني مما سماه «شهوة التريند»، مشددًا على ضرورة استحضار القيم والأخلاق في التعامل مع مختلف المواقف.

الضوابط الشرعية المنظمة 

واستشهد العالم الأزهري بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، مؤكدًا أن المرأة يجوز لها أداء الصلاة، مع ضرورة مراعاة حرمة الدين وآداب الصلاة والضوابط الشرعية المنظمة لها.

وانتقل الدكتور إبراهيم رضا للحديث عن الموظف الذي كان طرفًا في الواقعة، موضحًا أن تقييم تصرفه يجب أن يراعي طبيعة عمله واللوائح والضوابط المعمول بها داخل المكان الذي يعمل فيه.

وقال: «العمل عبادة، وإحنا أمام اتنين، موظف بيشتغل في مكان، أكل عيشه عنده ضوابط، وأنا مش جهة تحقيق علشان أدين هذا الموظف أو أقول له أنت أحسنت».

زيادة حجم الاهتمام

وشدد العالم الأزهري على أهمية التروي في التعامل مع مثل هذه الوقائع، محذرًا من تضخيمها وتحويلها إلى مادة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن طرفي الواقعة أسهما، من وجهة نظره، في زيادة حجم الاهتمام بها.

وفي سياق حديثه عن ضرورة الالتزام بحسن الخلق، استشهد الدكتور إبراهيم رضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء»، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن التجاوزات اللفظية والسلوكية عند مناقشة القضايا الجدلية.

 استنزاف الوقت في الجدل

واختتم حديثه بالدعوة إلى توجيه الاهتمام نحو القضايا التي تسهم بصورة حقيقية في بناء المجتمع، بدلًا من استنزاف الوقت في الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي.

وتساءل: «محدش بيتكلم إزاي أخلق فرصة عمل لشاب؟.. إزاي أحول الطاقة الكامنة لدى أبناء الأمة دول لفعل؟.. لعمل على أرض الواقع».

الأزهر الشريف الصلاة المولات منع فتاة من أداء الصلاة

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