احذروا موجة حارة جديدة.. تفاصيل حالة الطقس هذا الأسبوع

تشهد حالة الطقس غداً وخلال الايام المقبلة موجة حارة جديدة على كافة الأنحاء، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الساعات المقبلة، لتعود الموجة الساخنة مجدداً حتى نهاية الأسبوع، وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار مع أجواء لطيفة ليلاً ، خاصة واننا نشهد اكثر الايام الساخنة في اغسطس.

حالة الطقس من الأثنين الى الجمعة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 10 أغسطس 2026 إلى الجمعة 14 أغسطس 2026.

طقس شديد الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين وحتى يوم الجمعة طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

موجة شديدة الحرارة

كما تتوقع هيئة الأرصاد تأثر البلاد خلال هذه الفترة ببداية ارتفاعات فى درجات الحرارة وموجة جديدة شديدة الحرارة اعتباراً من الاثنين وحتى نهاية الأسبوع .

الظواهر الجوية المتوقعة

- شبورة مائية من (4) إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

-نشاط رياح أحياناً من يوم الأربعاء 12 أغسطس الي يوم الجمعة 14 أغسطس على جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

- ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2) إلى (4) درجة.

موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء

وكشفت خبيرة الطقس الدكتورة منار غانم عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى قد تتجاوز 41 درجة مئوية خلال فترات النهار من الثلاثاء وحتى الخميس أو الجمعة، قبل أن تعود درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الصيفية المعتادة.

احذروا التعرض المباشر للشمس

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، والإكثار من تناول السوائل والمياه، مع الانتباه إلى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق.

وتستمر الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال شهر أغسطس، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل اتباع الإرشادات الوقائية أمرًا مهمًا للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

تشهد القاهرة غدًا درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، بينما تبلغ الحرارة المحسوسة 39 درجة، وتسجل الصغرى 25 درجة.

وفي العاصمة الإدارية الجديدة، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة، والمحسوسة إلى 40 درجة، بينما تسجل الصغرى 24 درجة. أما 6 أكتوبر فتسجل العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 25 درجة.

وفي بنها، تبلغ درجة الحرارة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 درجة، بينما تسجل دمنهور 36 درجة للعظمى، و38 درجة للمحسوسة، و24 درجة للصغرى.

وتسجل وادي النطرون 36 درجة للعظمى، و38 درجة للمحسوسة، و24 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في كفر الشيخ إلى 35 درجة، والمحسوسة إلى 37 درجة، والصغرى 23 درجة.

وفي طنطا، تسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 23 درجة، بينما تصل العظمى في المنصورة إلى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 24 درجة.

أما الزقازيق، فتسجل العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 24 درجة، فيما تسجل شبين الكوم 35 درجة للعظمى، و38 درجة للمحسوسة، و23 درجة للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة في دمياط 34 درجة للعظمى، و36 درجة للمحسوسة، و24 درجة للصغرى، بينما تسجل بورسعيد 33 درجة للعظمى، و36 درجة للمحسوسة، و26 درجة للصغرى.

وفي الإسماعيلية، تصل العظمى إلى 38 درجة، والمحسوسة إلى 41 درجة، والصغرى إلى 25 درجة، بينما تسجل السويس 37 درجة للعظمى، و40 درجة للمحسوسة، و25 درجة للصغرى.