يا ريت هتلر كان قتل كل اليهود| معركة طاحنة بين أمريكي وإسرائيلي في أحد مطارات الفلبين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو لاندلاع شجار بين مسافر إسرائيلي وآخر أمريكي داخل مطار نينوي أكينو الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا، قبل تدخل عناصر الأمن وفصلهما واقتيادهما للتحقيق.

وبحسب وسائل إعلام فلبينية، فقد وقعت المشاجرة، بعدما اتهم الإسرائيلي الأمريكي بتوجيه عبارات مسيئة إليه بسبب كونه يهودياً، بينها عبارات تتعلق بـ"قتل الأطفال"، قبل أن يتطرق إلى الزعيم النازي أدولف هتلر ويقول إنه "من المؤسف أنه لم يكمل قتل اليهود".

كما أشار الإعلام الفلبيني إلى أن الإسرائيلي رد بركل حقيبة المسافر الأمريكي والاعتداء عليه، مما أدى إلى إلحاق أضرار بطاولة رخامية قرب أحد منافذ بيع الطعام في المطار.

ويشير المصدر ذاته قائلا : في المقابل، قال الأمريكي إن الإسرائيلي تدخل في حديث خاص ثم اعتدى عليه دون استفزاز. ونُقل الرجلان إلى مستشفى لإجراء فحوص طبية، فيما لم يتمكنا من اللحاق برحلتيهما إلى مدينة سيبو.

وختم الإعلام الفلبيني بالقول: وفي اليوم التالي، أُحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام في باساي للتحقيق بشأن مخالفة تتعلق بإثارة الاضطراب والإخلال بالنظام.